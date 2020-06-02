議員批韓式恐嚇黑手介入人事 高市府駁不實指控

全國教育產業總工會指控市府韓團隊黑手介入校園人事，甄選錄取人事捨高取低分，另一名技工也不滿屢被施壓而去職，民進黨市議員邱俊憲批評荒謬、韓式恐嚇。市府駁斥不實指控。

教育局長吳榕峯指出，中庄國中錄用助理員一事是以「北漂」錄用為優先對象，符合市府甄選錄用原則，至於庶務組長人事案，他並不了解。中庄國中校長王耀庭接受電話採訪，否認庶務組長錄用被交付配合修改「府定人選」一事，強調專業錄用。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，市府團隊黑手介入校園人事甄選，去年底大寮區中庄國中甄選一般行政職系助理員，評選後發文要錄取第一名的陳員，因教育局介入，最後錄取評選分數較低的邱員，疑因議員關說，所以學校捨棄第一名錄取「府定人選」。

總工會指出，黑手介入校園人事一次還不夠，還有第2次，同樣是中庄國中，黑手伸入總務處庶務組長甄選案，校方依甄選評分結果要錄取第一名，但是韓團隊又要求錄取評選分數較低的人。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平告訴中央社記者，因校方認為庶務組長要辦理採購業務考量專業能力而不願配合修改「府定人選」，學校面臨要重送錄取人員資料但怕被刁難，於是求助高雄市教育產業工會，他批評市府大辣辣地介入學校人事甄選案，不僅電話指示還用公文介入施壓，譴責「吃相難看」。

除了，中庄國中人事案，高雄市罷韓店家釣客食堂也在臉書Facebook貼文，因為母親受傷而經營的餐廳人手不足予以協助；去年底戴著口罩接受媒體採訪呼籲投票，事後接到主管傳line給他，問他「工作還要嗎？」

貼文說，養工處政風人員跟蹤還指他兼職被檢舉，即便說明是家人經營餐廳仍受到打壓，他不堪壓力負荷辭職。

養工處回應，技工自願離職，政風處去年11月收到檢舉函指該員在外兼職情事，經查確有不假外出情事，經職工考核委員會申誡1次。有關養工處打壓是不實指控，該員工2月13日簽陳4月1日離職。

邱俊憲指評市府荒謬作風，人事甄選造假，讓第一名的人陪榜，難怪被說不公平；至於技工對外言論受到打壓是韓式恐嚇，違反人民自由意志。