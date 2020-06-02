原鄉文化像沙漏般流失 女碩士用筆和相機搶救記錄
原住民生活與自然界融為一體，蹲點屏東縣牡丹鄉協助推動人文生態旅遊的卓幸君，發現植物是部落文化的脈絡，部落長輩至今仍巧妙融入日常生活，不捨這段文化恐失傳，她用文字和圖片記錄高士部落長者的生活智慧，想發行卻苦無經費，鄉公所如獲至寶合作發行，昨天將「與自然共生─高士部落民族植物應用智慧」發送部落居民，盼部落文化永流傳。
卓幸君是台東大學南島文化研究所碩士，之前加入屏東地區區域亮點及多元增能培訓計畫，參與牡丹鄉旭海社區生態旅遊推廣服務計畫、旭海-觀音鼻自然保留區經營管理計畫、牡丹鄉人文生態旅遊開發計畫，2016、2018年先後出版「生痕旭海」、「植‧旭海」2書，今年再為高士部落的傳統祭儀及禮俗，祭儀信仰與在地植物特殊相互依存關係出書，讓原鄉文化之美永流傳。
「植物的巧竗運用，處處可見部落長者的生活智慧！」卓幸君說，原民部落居民靠山吃山、靠海吃海，與大自然融為一體，與生活息息相關的植物，更是部落的命脈和文化脈絡，在牡丹鄉蹲點5年期間，部落長輩的各種植物運用讓她佩服不已，要與自然共生共存，不是件簡單的事。
她舉例，部落長輩利用山芙蓉堅韌的樹皮作成繩索、獵人陷阱套索及編製成五年祭的刺球（福球）等，常見的莿竹、麻竹與長枝竹都有用處，如竹編屋牆、水筒、踩高蹺、口笛及蝦簍等，這不僅是工藝，更是部落文化的展現。
卓幸君到高士部落蹲點協助部落發展人文生態旅遊，沒想到與部落長輩們接觸後，在長輩身上發現文化寶物，不記錄保存太可惜，於是帶著部落青年一同採集並記下部落傳統植物的應用方式，盼用文字和圖照傳承下去；完成採集後，卻苦無經費出刊，牡丹鄉公所得知後不僅協助出書，還免費發送高士部落上百戶居民。
鄉長潘壯志說，植物是牡丹族人的命脈之一，盼這本書讓族人一年四季都跟著自然生活而不虞匱乏；希望這本書能夠起「拋磚引玉」效果，吸引更有志人士，一起投入部落訪查及記錄工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言