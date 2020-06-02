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防疫解封藝文回溫！故事工廠「再見歌廳秀」衛武營登場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
故事工廠2020全新劇目再見歌廳秀，6月6日晚上7點半於高雄衛武營展開全台巡演。圖／衛武營提供
故事工廠2020全新劇目再見歌廳秀，6月6日晚上7點半於高雄衛武營展開全台巡演。圖／衛武營提供

故事工廠2020全新劇目「再見歌廳秀」，5月1、2日在國家戲劇院無觀眾演出後，隨著疫情趨緩，6月6日晚上7點半於高雄衛武營展開全台巡演。邀觀眾重回劇場，重返九〇年代歌廳秀的風華。

再見歌廳秀由國家文藝獎得主、知名劇作家紀蔚然編寫，演員群包含金鐘獎得主陳慕義、高玉珊，與洪都拉斯、黃豪平、林雨宣、林東緒、林玟圻、郭耀仁等。故事聚焦當年戒嚴時期紅極一時的歌廳秀，在社會開放解禁後逐漸凋零，歌廳秀工作者面臨的轉型定位和情愛關係，如何在理想和現實找尋出路。劇中重現歌廳秀絢爛舞台、華麗舞群，及經典台語情歌「雪中紅」、「愛情恰恰」等。

故事工廠執行長林佳鋒表示，故事工廠帶著再見歌廳秀，重回曾盛行一時的藍寶石、喜相逢歌廳秀發源地高雄，在6月7日全民生活解封的前夕，讓大家重溫舊時代回不去的記憶。面對疫情期間失去的，希望大家能更珍惜過去擁有的。」

衛武營藝術總監簡文彬表示，台灣的防疫成果，讓劇場可以比其他國家更早大規模開放。劇場帶給觀眾的臨場感，是其他載體很難比擬的，衛武營和許多藝文工作者，為了這一刻準備許久。接下來衛武營會推出更多元豐富的節目，邀請喜愛表演藝術的觀眾走進劇場，用各種精采的現場演出感動眾人，一同走出疫情帶來的困難。

故事工廠再見歌廳秀將於高雄、台南、台北、新竹、台中等地進行全台巡演，演出節目落實觀眾進場前量測額溫、全程配戴口罩、實聯制等措施。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩等相關防疫措施。購票可洽兩廳院售票系統。

衛武營表演廳6月份演出節目，包括6月7日下午兩點半對位室內樂系列「夏日幻想～葉明和單簧管巡演獨奏會」；6月19日晚上7點半「純真～莫札特之夜-女高音黃莉錦2020聲樂獨唱會」；6月22日晚上7點半「音心心音」擬音真藝2020；6月25日晚上7點半對位室內樂系列「林佳霖小提琴獨奏會」。

故事工廠2020全新劇目再見歌廳秀，6月6日晚上7點半於高雄衛武營展開全台巡演。圖／衛武營提供
故事工廠2020全新劇目再見歌廳秀，6月6日晚上7點半於高雄衛武營展開全台巡演。圖／衛武營提供

衛武營 劇場 疫情

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