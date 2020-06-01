馬公市發放禮券敬老 澎湖縣府擬推500元消費券

新冠肺炎疫情趨緩，澎湖縣馬公市公所今天提前發放敬老禮券，每名65歲以上市民可獲得新台幣300元敬老禮券。澎湖縣府會也達成共識，決定發放每名縣民500元消費券，帶動地方經濟發展。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊市場經濟，馬公市公所配合重陽敬老，針對全市65歲老人每人發放300元敬老禮券，但敬老禮券限制須在市公所所轄的北辰、文澳市場消費，市公所今天提前發放禮券。

馬公市長葉竹林今天前往市場訪視，市場攤商感謝這個政策。葉竹林指出，全市65歲老人近萬人，發放敬老禮券約需300萬元，相信能帶來倍數的經濟效應。

另一方面，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人今天會商後，決定由澎湖縣政府提出縣民每人500元消費券的墊付案，經縣議會審議後會盡速發放，帶動地方市場經濟。