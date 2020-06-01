快訊

台灣能否取代香港成國際金融中心？央行揭4大關鍵

特斯拉國道插進貨車車廂 官網點破一關鍵

金門力推防疫旅遊有成 大膽島6月申請人數破3千

中央社 / 金門縣1日電

金門縣政府今天表示，在縣府積極邀請旅遊業者來體驗防疫旅遊、赴台推介之下，申請到大膽島觀光人數踴躍，目前為止6月的報名人數已超過3000人，超越去年同期的2710人。

縣府發布新聞稿表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，因為金門一直處於零確診狀態，近日逐漸開放景點。

觀光處指出，大膽島每天登島人數上限從去年的150人增加為300人，在縣府積極邀請旅遊業者來體驗防疫旅遊、赴台推介下，在後疫情期間，報名人數開始暴增，6月的報名人數已超過3000人，超越去年同期的2710人。

由於大膽島地處邊陲，必須申請才能上島，一般民眾不容易到達，相對安全，不過仍有不少旅客和本地民眾在疫情期間上島。因此縣府還是採取相關防疫措施，例如關閉室內的生明廳，以及大膽播音站室內空間。

大膽島屬於金門縣烈嶼鄉，面積只有0.79平方公里，分為南山和北山，中間以中央沙灘相連。且與廈門僅有4400公尺，在兩岸軍事對峙的年代裡，被稱為「前線中的前線」。

經過多年整建，大膽島去年3月1日開放觀光，正式在遊客眼前揭開神秘面紗。另外，今年適逢大膽島戰役70週年，觀光處表示，軍方最近正開會協調，研商擴大舉辦紀念活動。可望再為大膽島旅遊創造利多。

大膽島 疫情 金門

延伸閱讀

中職／迎接防疫新生活 吳志揚盼蔡英文到場看球

越南移工違反防疫法令罰10萬 彰化分署幫分期順利執行

台灣防疫有成 獨步全球辦韓語測驗吸引韓媒報導

砲操回來了 金門獅山砲陣地活力再現

相關新聞

影／歷時5年耗資2千萬 屏東縣三地門鄉三地村納骨牆啟用

原鄉部落公墓用地飽和，中央也針對花東及離島與原住民鄉鎮「舊墓更新」計畫補助，屏東縣三地門鄉三地村第二公墓原址重建，歷時5...

屏東防疫旅館沒的選 東港漁民怨價格高路又遠

現在正是遠洋漁船、沿近海小調漁船返台的高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館進行14天一人一室檢疫，但對東...

創台中港最長的重件碼頭紀錄 106號碼頭完工

台中港務分公司斥資11億8616萬元新建台中港106號離岸風電產業作業重件碼頭已完工，總長度為450公尺，可停靠載重超過...

不滿高屏堰回饋金分配不公 里長：要建立合理制度

高屏攔河堰取水供應大高雄用水，南區水資源局每年編列預算回饋大樹區民，大樹居民陳情，去年近8成經費分配特定組織不合常理，回...

高雄市校園部分提前解封 但韓國瑜強調防疫仍不放鬆

中央流行疫情指揮中心預告6月7日將有大規模的解封，高雄市政府今午在防疫會議也做成決策，原本需到7月15日才解禁的高中職校...

防疫旅館現僅1間 屏縣府：協調其他旅館支援

農委會漁業署表示，已與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府回報協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

屏東漁船防疫旅館僅媒合1間 漁民抱怨遠又貴

現在正是遠洋漁船、沿近海漁船返台高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館，進行14天一人一室檢疫，對東港漁民...

人本批高雄市府以鄰為壑 不適任特教老師介聘到花蓮

人本基金會南部辦公室今天在高雄校園，舉行「高雄市府以鄰為壑，不適任特教老師流竄花蓮」記者會，抗議一名特教班教師遭多名家長...

自費篩檢放寬適用對象 孝女如願見到病危母

後疫情時期，高醫考量民眾因緊急情況、工作或出國求學等需求有檢驗病毒的需求，已開設自費檢驗新冠肺炎門診，急件當日即可取件。

高市勞工局防疫勞動法令上線 官方臉書受理私訊提問

高雄市勞工局在防疫期間，確保保障勞動權益不中斷，今年已主動透過新設事業單位到府宣導及輔導79場次，降低因不懂法令而導致違...

社區藥局販售口罩防疫有功 韓國瑜懷感恩的心致謝

口罩實名制自2月6日推行以來，高雄有藥局4個月時間販售逾10萬片的量，忙得不可開交，卻協助防疫政策的落實，功不可沒，高雄...

東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

農委會漁業署表示，已經與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府也回報會協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

熱門新聞

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

死亡車禍頻傳 桃市今起大執法

「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

彰化里長拾「金」不昧 意外發現百萬金塊藏家中鐵櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。