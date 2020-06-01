金門力推防疫旅遊有成 大膽島6月申請人數破3千

金門縣政府今天表示，在縣府積極邀請旅遊業者來體驗防疫旅遊、赴台推介之下，申請到大膽島觀光人數踴躍，目前為止6月的報名人數已超過3000人，超越去年同期的2710人。

縣府發布新聞稿表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，因為金門一直處於零確診狀態，近日逐漸開放景點。

觀光處指出，大膽島每天登島人數上限從去年的150人增加為300人，在縣府積極邀請旅遊業者來體驗防疫旅遊、赴台推介下，在後疫情期間，報名人數開始暴增，6月的報名人數已超過3000人，超越去年同期的2710人。

由於大膽島地處邊陲，必須申請才能上島，一般民眾不容易到達，相對安全，不過仍有不少旅客和本地民眾在疫情期間上島。因此縣府還是採取相關防疫措施，例如關閉室內的生明廳，以及大膽播音站室內空間。

大膽島屬於金門縣烈嶼鄉，面積只有0.79平方公里，分為南山和北山，中間以中央沙灘相連。且與廈門僅有4400公尺，在兩岸軍事對峙的年代裡，被稱為「前線中的前線」。

經過多年整建，大膽島去年3月1日開放觀光，正式在遊客眼前揭開神秘面紗。另外，今年適逢大膽島戰役70週年，觀光處表示，軍方最近正開會協調，研商擴大舉辦紀念活動。可望再為大膽島旅遊創造利多。