影／歷時5年耗資2千萬 屏東縣三地門鄉三地村納骨牆啟用

原鄉部落公墓用地飽和，中央也針對花東及離島與原住民鄉鎮「舊墓更新」計畫補助，屏東縣三地門鄉三地村第二公墓原址重建，歷時5年，耗資2千萬元，今天正式舉行納骨牆啟用典禮，讓已逝族人進塔安息，今天典禮場面莊重。

屏東縣三地門鄉長車牧勒薩以（Cemelesai）上任後，成立殯葬所，由三地村林明珠擔任所長，讓課室有專職人，專心、用心推動殯葬業務，讓族人轉化傳土觀念，接受環保自然葬的新方式，紓解部落公墓不足問題。

三地門鄉公所殯葬所指出，馬兒部落納骨牆今年2月完工啟用，三地村第二公墓是公所第二座，安村坡目前已經動工，在水保審議階段、青葉村則規畫遷葬，之後還有青山村等持續申請中。

三地村納骨牆耗資2千萬興建，配合當地地形，環境自然優美，與山景相互輝映，有6座納骨牆，3座骨骸牆。 骨灰罈有1176位，骨骸罐有144 位，總共1320位。

屏東縣政府民政處指出，縣內原鄉8鄉與滿州鄉，都有申請「舊墓更新」計畫補助，已經完工啟用的有霧台鄉、牡丹鄉、獅子鄉等部落，由於舊墓更新必須取得部落族人百分之百同意，加上位在山坡地，要申請水土保持審議等相關規範，耗費時間較長。