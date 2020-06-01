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疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

創台中港最長的重件碼頭紀錄 106號碼頭完工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中港106號碼頭已完工，創台中港最長的重件碼頭紀錄。記者游振昇／攝影
台中港106號碼頭已完工，創台中港最長的重件碼頭紀錄。記者游振昇／攝影

台中港務分公司斥資11億8616萬元新建台中港106號離岸風電產業作業重件碼頭已完工，總長度為450公尺，可停靠載重超過20萬噸級海岬型貨輪，創下台中港最長的重件碼頭紀錄。明天要驗收。

台中港務分公司表示，台中港106碼頭3年前開工，今年4月17完工，總長度為450公尺，原台中港98號碼頭長為393公尺，新碼頭水深16.3公尺，工程費11億8616萬餘元，創下台中港最長的重件碼頭紀錄，將作為風機材料輸入及組件輸出的主要碼頭，兼供散雜貨裝卸碼頭使用，以達國家風電發展目標。

106號碼頭為鋼管板樁減壓式棧橋碼頭，主體結構寬度為33公尺，碼頭佈載重每平方公尺40噸之重件段為187.7公尺、每平方公尺10噸之重件段為237.5公尺，和每平方公尺3噸之預打區一般段為24.8公尺。

為滿足自昇式船舶需求，在碼頭末段約200公尺和碼頭法線外60公尺的範圍內施作海床加固工程，可滿足風機安裝船進行裝載作業時，每平方公尺90噸的錨定承載需求。

台中港陸續新整建二號等碼頭和相關專業區，就離岸風電產業鏈發展基地、運維船舶及工作船基地等硬體設施進行新整建工程，產業人才培訓方面，港務公司轉投資的台灣風能訓練公司以培育相關人才為成立目標，希望以一條龍服務，帶動離岸風電供應鏈產業聚落。

碼頭

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