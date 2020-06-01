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不滿高屏堰回饋金分配不公 里長：要建立合理制度

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大樹區公所針對水資源回饋金召開說明會，居民希望回饋金分配建立公開透明機制。記者徐白櫻／翻攝
高雄大樹區公所針對水資源回饋金召開說明會，居民希望回饋金分配建立公開透明機制。記者徐白櫻／翻攝

高屏攔河堰取水供應大高雄用水，南區水資源局每年編列預算回饋大樹區民，大樹居民陳情，去年近8成經費分配特定組織不合常理，回饋金運用應該要更公開透明。南水局副局長鄒漢貴表示，攔河堰每年疏浚量不一，回饋金額隨之變動，日後會把疏濬統計量行文至公所，不會介入分配。

高屏攔河堰位在大樹區，民國88年完工使用至今，南區水資源區編列地方回饋金，去年金額1千2百萬，今年不到1千萬。多名里長向高市議員吳利成陳情指出，去年近8成（約800多萬元）回饋金分配給大樹農會，全區18里分配不到2成，有違比例原則。

今天上午，大樹區公所邀集各里里長與南水局人員召開說明會。興田里長曾金益說，過去4年，約有2千萬回饋金用來補助農會，另有大樹社區、檨腳社區、九曲社區與長青老人會等四個組織固定獲得補助，不反對水資局補助農會，但希望另外匡列預算，不要排擠整體經費，回饋金應該要制度化。

大樹區長汪小芬表示，從103年至108年，回饋金從300萬到1千3百萬元不等，落差十分大，制度上公所可統籌分配權，實務上卻有困難，希望回饋金制度化，每年要有固定比例給公所運用，個案性補助樂觀其成，建議由南水局額外補助。

聽取各界意見後，南水局副局長鄒漢貴表示，回饋金是依據「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」來編列，主導權本來就在大樹區公所，沒有不公平或不透明，每年河川疏浚量不同，所以回饋金額也會變動，疏浚是公開數字，會行文給公所進一步了解。

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