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高雄公立幼兒園教師教保及護理員甄選 開缺至少87名

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局開缺招考109年公立幼兒園教師、契約進用教保員及護理人員。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局開缺招考109年公立幼兒園教師、契約進用教保員及護理人員。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局公告109年公立幼兒園教師、契約進用教保員及護理人員甄選簡章及招考名額，預計至少招考正式教師7名、契約進用教保員79名及護理人員1名，報名時間至6月2日中午12時止，6月13日初試，7月4日至5日複試。

高雄市於109學年度公幼增班94班，規畫至110學年度，將完成全市公幼增加202班的目標。今年起除教師及教保員跨縣市介聘遷調開出48個單調缺，供北漂教育人員返鄉外，也規畫分年擴大招考人員。109年至少招考教師、教保員及護理人員計87名，並於6月12日公告增開缺額。

教育局表示，本次甄選教師及教保員分為「一般地區組」及「原住民地區及原住民重點學校組」，具原住民籍身分且取得族語能力認證的考生報考「原住民地區及原住民重點學校組」，初試及複試成績可各加1分至5分，鼓勵原住民籍的教育人員回原鄉任教，降低原鄉師資流動率。

教育局指出，考生如果同時符合教師及教保員報考資格，可同時報考教師及教保員甄選，只需要1次報名、1次初試，並分別參加教師、教保員複試，降低以往考生需要多次報名應考的負擔。透過招考優秀教育人才，來為高雄市教育注入新血，以穩定且品質佳的師資，來保障孩子的受教權益。

高雄市109年公立幼兒園教師及契約進用教保員聯合甄選簡章、契約進用護理人員甄選簡章，公告於教育局網站，並於「高雄市109學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員及護理人員聯合甄選專區」開放報名。

原住民 高雄市 教育局

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