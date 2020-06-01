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砲操回來了 金門獅山砲陣地活力再現

中央社 / 金門縣1日電

沉寂四個月，「嘿吼！嘿吼！九條好漢在一班……」歌聲今天在金門縣獅山砲陣地響起。砲操人員說，很高興看到人潮，讓砲陣地終於有了活力；遊客則爭相和砲操人員及榴砲合影。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19c）疫情，屬於密閉景點的獅山砲陣地自1月30日關閉，連帶使得金門獨有的砲操暫停演出。隨著疫情緩解，獅山砲陣地今天起重新開放參觀，不少遊客搶到頭香，開心欣賞砲操。

砲操平日一天演出5場，今天演出前半小時就有不少遊客入內等候。當時間一到，雄壯威武的「英雄好漢」歌聲就從坑道遠方陸續傳入遊客耳中；緊接著，穿著長綠色軍服的砲操表演人員，踩著整齊的步伐入場。

砲操人員一一報數後，說明自己的角色，在砲長的指示下，按部就班模擬完成8吋榴砲發射演出。遊客報以熱烈掌聲。

來自雲林84歲的廖先生一家6口到金門旅遊，今天專程前來觀賞砲操。廖先生說，八二三戰役時他在澎湖馬公服役，也充分感受到戰爭的緊張氛圍；看著砲操喚起當年軍旅記憶，演完後不禁拉著妻子和表演人員拍照留念。

高齡96的逯先生曾參與古寧頭戰役，昨天和兒媳家來到砲陣地撲了空，才知道今天才恢復開放。看完砲操，他也和8吋榴砲合影，還不時模擬砲彈發射的聲音，童心未泯。他說，這是退役後首次重返金門，恐怕也是最後一次了。

砲操演出團隊砲長石成梅表示，砲陣地暫閉4個月期間，工作人員沒有閒著，每天持續維護各項設施設備，坑外迷彩也是大家共同粉刷完成。近日金防部教官更前來指導砲操表演人員，加強動作、口令及武器介紹，盼帶給遊客更震撼的體驗。她說，看到旅客回來了，砲陣地重新有了活力，感覺很棒。

金門縣獅山砲陣地位在山后民俗文化村後面的獅山，是國軍罕見的坑道式榴彈砲陣地，又名為震東坑道，取「威震金東」的意涵。坑道全長508公尺，平均高度4.6公尺、寬3.6公尺，2011年轉為觀光使用。

砲陣地的賣點是以八二三砲戰後期運抵金門的8吋榴砲為主角，由工作人員演出砲操。據縣府觀光處統計，每年獅山砲陣地約吸引24萬人次旅客前來。

金門 疫情

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