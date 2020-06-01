屏東恆春鎮長涉賄選 縣府派許重慶代理

屏東縣恆春鎮鎮長盧玉棟因涉及賄選，5月27日2審被判當選無效定讞，屏東縣政府今天派許重慶代理恆春鎮長，許重慶原先代理的崁頂鄉長則由前縣議員林枝讚代理。

盧玉棟這屆競選連任時，被對手前縣議員張榮志控告買票賄選，5月27日2審判決定當選無效定讞，盧玉棟事後還以直播喊冤，屏東縣政府今天派原代理崁頂鄉長的許重慶代理恆春鎮長，崁頂鄉鄉長則由林枝讚代理，也在今天上任。

許重慶今天交接時表示，代理3個月期間，將完成補選任務。許重慶曾任2屆九如鄉鄉長，曾代理過三地門鄉、鹽埔鄉及崁頂鄉長；林枝讚曾任議員及萬丹鄉鄉長，2人政治經歷都豐富。

恆春鎮長的補選日期，目前縣選委會還沒有決定，選委會表示，將依規定在8月26日前舉行。

恆春鎮長補選，目前檯面上沒有人宣布參選，盧玉棟這屆的競選對手張榮志及律師張怡都還在評估，而民進黨籍縣議員陳文弘出席今天代理鎮長就職典禮時，也有許多勸進聲音，但他強調時機未到，目前仍先做好議員職務。

崁頂鄉長補選則在7月11日，目前登記參與補選的有曾擔任過崁頂鄉代表會主席的曾輝地、縣議員周碧雲的丈夫郭振堂，及民眾黨推派出來的政治新秀31歲廖國富。