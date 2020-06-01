快訊

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

屏東恆春鎮長涉賄選 縣府派許重慶代理

中央社 / 屏東縣1日電

屏東縣恆春鎮鎮長盧玉棟因涉及賄選，5月27日2審被判當選無效定讞，屏東縣政府今天派許重慶代理恆春鎮長，許重慶原先代理的崁頂鄉長則由前縣議員林枝讚代理。

盧玉棟這屆競選連任時，被對手前縣議員張榮志控告買票賄選，5月27日2審判決定當選無效定讞，盧玉棟事後還以直播喊冤，屏東縣政府今天派原代理崁頂鄉長的許重慶代理恆春鎮長，崁頂鄉鄉長則由林枝讚代理，也在今天上任。

許重慶今天交接時表示，代理3個月期間，將完成補選任務。許重慶曾任2屆九如鄉鄉長，曾代理過三地門鄉、鹽埔鄉及崁頂鄉長；林枝讚曾任議員及萬丹鄉鄉長，2人政治經歷都豐富。

恆春鎮長的補選日期，目前縣選委會還沒有決定，選委會表示，將依規定在8月26日前舉行。

恆春鎮長補選，目前檯面上沒有人宣布參選，盧玉棟這屆的競選對手張榮志及律師張怡都還在評估，而民進黨籍縣議員陳文弘出席今天代理鎮長就職典禮時，也有許多勸進聲音，但他強調時機未到，目前仍先做好議員職務。

崁頂鄉長補選則在7月11日，目前登記參與補選的有曾擔任過崁頂鄉代表會主席的曾輝地、縣議員周碧雲的丈夫郭振堂，及民眾黨推派出來的政治新秀31歲廖國富。

屏東縣政府 恆春 當選無效

延伸閱讀

影／高鐵南延屏東 潘孟安：中央若不核定馬上辭職謝罪

小米成立重慶小米消費金融有限公司 布局全新金融服務

「屏東ishow」直擊傑出演藝團隊 防疫解封7月恢復表演　

攜手重慶江北、渝北 德陽拚進成渝經濟圈

相關新聞

屏東防疫旅館沒的選 東港漁民怨價格高路又遠

現在正是遠洋漁船、沿近海小調漁船返台的高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館進行14天一人一室檢疫，但對東...

創台中港最長的重件碼頭紀錄 106號碼頭完工

台中港務分公司斥資11億8616萬元新建台中港106號離岸風電產業作業重件碼頭已完工，總長度為450公尺，可停靠載重超過...

不滿高屏堰回饋金分配不公 里長：要建立合理制度

高屏攔河堰取水供應大高雄用水，南區水資源局每年編列預算回饋大樹區民，大樹居民陳情，去年近8成經費分配特定組織不合常理，回...

高雄市校園部分提前解封 但韓國瑜強調防疫仍不放鬆

中央流行疫情指揮中心預告6月7日將有大規模的解封，高雄市政府今午在防疫會議也做成決策，原本需到7月15日才解禁的高中職校...

防疫旅館現僅1間 屏縣府：協調其他旅館支援

農委會漁業署表示，已與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府回報協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

屏東漁船防疫旅館僅媒合1間 漁民抱怨遠又貴

現在正是遠洋漁船、沿近海漁船返台高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館，進行14天一人一室檢疫，對東港漁民...

人本批高雄市府以鄰為壑 不適任特教老師介聘到花蓮

人本基金會南部辦公室今天在高雄校園，舉行「高雄市府以鄰為壑，不適任特教老師流竄花蓮」記者會，抗議一名特教班教師遭多名家長...

自費篩檢放寬適用對象 孝女如願見到病危母

後疫情時期，高醫考量民眾因緊急情況、工作或出國求學等需求有檢驗病毒的需求，已開設自費檢驗新冠肺炎門診，急件當日即可取件。

高市勞工局防疫勞動法令上線 官方臉書受理私訊提問

高雄市勞工局在防疫期間，確保保障勞動權益不中斷，今年已主動透過新設事業單位到府宣導及輔導79場次，降低因不懂法令而導致違...

社區藥局販售口罩防疫有功 韓國瑜懷感恩的心致謝

口罩實名制自2月6日推行以來，高雄有藥局4個月時間販售逾10萬片的量，忙得不可開交，卻協助防疫政策的落實，功不可沒，高雄...

東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

農委會漁業署表示，已經與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府也回報會協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

「屏東ishow」直擊傑出演藝團隊 防疫解封7月恢復表演　

屏東縣政府扶植傑出演藝團隊，今年有8個團隊入選，在疫情期間創作不打烊，各團積極籌備年度作品，預計8月起陸續在屏東演藝廳發...

熱門新聞

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

死亡車禍頻傳 桃市今起大執法

「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。