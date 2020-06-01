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6月6日罷韓投票 高雄市選委會公布投票須配合防疫事項

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市選委會今發新聞稿提醒市民6月6日罷韓投票時須配合的防疫事項，包括戴口罩、量體溫進入投票所及參觀開票採實名制等。

高雄市選委會表示，高雄市第3屆市長罷免案，民眾投票時須配合防疫事項包括 :

一、 配戴口罩進入投票所。

二、 進入投票所須量測體溫及手部消毒。

三、 保持社交距離排隊投票。

四、 居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票。

五、 有發燒症狀選民前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後，依循工作人員引導至專用遮屏投票。

六、 參觀開票採實名制。

高雄市選委會說， 中選會及高雄市選委會配合中央流行疫情指揮中心的相關指引，審慎辦理選務防疫工作，並製拍「選務防疫動起來，投票更安心」宣導短片，請選民觀看，並配合以上防疫措施。

投票 高雄市 選委會

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