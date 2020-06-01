快訊

勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

影／高鐵南延屏東 潘孟安：中央若不核定馬上辭職謝罪

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員唐玉琴（左）議會質詢「高鐵南延到底有沒有進展？」屏東縣長潘孟安大膽地說，中央若不核定高鐵南延，「我馬上辭職謝罪」。圖／取自屏東縣議會網站
屏東縣議員唐玉琴（左）議會質詢「高鐵南延到底有沒有進展？」屏東縣長潘孟安大膽地說，中央若不核定高鐵南延，「我馬上辭職謝罪」。圖／取自屏東縣議會網站

屏東縣議會總質詢，縣議員唐玉琴認為，高鐵延伸屏東，每到選舉時，變成選舉政策、選舉政見，選舉後都無疾而終。她問縣長潘孟安，「高鐵南延到底有沒有進展？」潘孟安答詢時大膽地說「中央若不核定高鐵南延，我馬上辭職謝罪」。

潘孟安說，高鐵南延屏東是履行交通平權的重要一環。5月8日他北上參加國發會會議，高鐵南延屏東一案已送到行政院，行政院何時核定，他會敦促。「我不是開空頭支票」他說，做為政治職志最後一個工作職場上，對屏東很重要一件事情，就是重大交通建設跟醫療，「中央不核定高鐵南延，我馬上辭職謝罪」。

潘孟安事後受訪表示，高鐵南延屏東，每到選舉時，當成政治口水、選舉支票，他從2005年2月1日進入立法院，宣示爭取決心，不分任何政黨執政，他在每次施政總報告總質詢，一定提高鐵南延，屏東交通平權長期被漠視，爭取屏東的區域平衡與需求。

潘孟安說，國土計畫中達到主幹線暢通，避免沒有到末梢神經麻痺狀況，他從2005年至今，決心爭取的毅力沒有動搖過。尤其2016年政黨輪替，更應該給屏東交通平權公平對待，在這當中，重啟可行性研究評估，路線定調，包括預算爭取，5月初他到國發會，最後一關審竣完畢，預算、路線定調後，送到行政院，只要行政院核可，就可以將原來的路廊，進行綜合規畫、環境影響評估、編列預算、工程發包等。

潘孟安強調，他在議會回覆，不開空頭支票，他是負責任的，2018年議會詢問，他也秉持「負責任的政府就應該要貫徹」的態度。假設連這個執政團隊規畫這麼久，屏東縣民殷殷期待如此之久重大建設沒到屏東，「我愧對當一個屏東縣長，那麼多鄉親給我機會當屏東縣長，不就是要解決屏東縣長期兩項被漠視的醫療平權、交通平權」。

他說，醫療大部分獲解決，交通重大建設，這兩項仰賴中央支持，若沒有盡速核定，只是說說談談，「我愧對屏東縣民，要負責的辭職」，這是在議會公開的說法「堅決捍衛屏東交通平權決心」。

潘孟安說，國發會審議後，由原來規畫路廊進入屏東市六塊厝，這是第一期。未來站在國家整體國土計畫，西部幹線是高鐵，東部幹線是快鐵。未來能先跨越高屏溪到屏東市區，結合台鐵，甚至台鐵的潮州基地，做為跟東部快鐵的銜接，讓一日生活圈在台灣才能真正落實。

屏東縣長潘孟安強調，屏東人長期被漠視的交通平權，他會努力爭取到底，決心從沒改變。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安強調，屏東人長期被漠視的交通平權，他會努力爭取到底，決心從沒改變。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安強調，屏東人長期被漠視的交通平權，他會努力爭取到底，決心從沒改變。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安強調，屏東人長期被漠視的交通平權，他會努力爭取到底，決心從沒改變。記者劉星君／攝影

屏東縣 高鐵 潘孟安

延伸閱讀

蘇貞昌視察東港鹽埔漁港 拚爭取漁民福利

2020縣市施政滿意度出爐 侯友宜淨滿意度最高 台中台北差強人意

請陳時中助觀光？柯文哲：潘孟安會先來

阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

相關新聞

屏東防疫旅館沒的選 東港漁民怨價格高路又遠

現在正是遠洋漁船、沿近海小調漁船返台的高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館進行14天一人一室檢疫，但對東...

人本批高雄市府以鄰為壑 不適任特教老師介聘到花蓮

人本基金會南部辦公室今天在高雄校園，舉行「高雄市府以鄰為壑，不適任特教老師流竄花蓮」記者會，抗議一名特教班教師遭多名家長...

自費篩檢放寬適用對象 孝女如願見到病危母

後疫情時期，高醫考量民眾因緊急情況、工作或出國求學等需求有檢驗病毒的需求，已開設自費檢驗新冠肺炎門診，急件當日即可取件。

高市勞工局防疫勞動法令上線 官方臉書受理私訊提問

高雄市勞工局在防疫期間，確保保障勞動權益不中斷，今年已主動透過新設事業單位到府宣導及輔導79場次，降低因不懂法令而導致違...

社區藥局販售口罩防疫有功 韓國瑜懷感恩的心致謝

口罩實名制自2月6日推行以來，高雄有藥局4個月時間販售逾10萬片的量，忙得不可開交，卻協助防疫政策的落實，功不可沒，高雄...

東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

農委會漁業署表示，已經與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府也回報會協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

「屏東ishow」直擊傑出演藝團隊 防疫解封7月恢復表演　

屏東縣政府扶植傑出演藝團隊，今年有8個團隊入選，在疫情期間創作不打烊，各團積極籌備年度作品，預計8月起陸續在屏東演藝廳發...

高雄振興購物嘉年華 開跑了！

後疫情時期，各縣市努力要為被摧折的經濟恢復元氣，高雄市政府投入5千萬辦「高雄振興購物嘉年華」，今天起跑！旅館業者摩拳擦掌...

高雄YouBike2.0 16日試營運

原預計7月上路的高雄市YouBike2.0系統，提前到本月16日試營運，高雄市交通局宣布，今年9月底前，提供民眾前30分...

玉荷包網室栽培 可延長採收期

木瓜、番茄等作物會採用網室栽培減少農藥用量與調節溫度，高雄市農業局與農試所合作推動「玉荷包網室荔枝栽培計畫」，實驗發現，...

拚經濟！高雄振興購物嘉年華明開跑

後疫情時期，各縣市努力要為被摧折的經濟恢復元氣，高雄市政府投入5千萬辦「高雄振興購物嘉年華」，明天起跑！旅館業者摩拳擦掌...

高雄玉荷包堆動網室栽培 綠色網布還能延長採收期

荔枝也可以採用網室栽培！不僅木瓜、番茄等作物會採用網室栽培減少農藥用量與調節溫度，去年起高雄市政府農業局與農試所合作推動...

熱門新聞

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。