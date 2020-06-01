影／高鐵南延屏東 潘孟安：中央若不核定馬上辭職謝罪

屏東縣議會總質詢，縣議員唐玉琴認為，高鐵延伸屏東，每到選舉時，變成選舉政策、選舉政見，選舉後都無疾而終。她問縣長潘孟安，「高鐵南延到底有沒有進展？」潘孟安答詢時大膽地說「中央若不核定高鐵南延，我馬上辭職謝罪」。

潘孟安說，高鐵南延屏東是履行交通平權的重要一環。5月8日他北上參加國發會會議，高鐵南延屏東一案已送到行政院，行政院何時核定，他會敦促。「我不是開空頭支票」他說，做為政治職志最後一個工作職場上，對屏東很重要一件事情，就是重大交通建設跟醫療，「中央不核定高鐵南延，我馬上辭職謝罪」。

潘孟安事後受訪表示，高鐵南延屏東，每到選舉時，當成政治口水、選舉支票，他從2005年2月1日進入立法院，宣示爭取決心，不分任何政黨執政，他在每次施政總報告總質詢，一定提高鐵南延，屏東交通平權長期被漠視，爭取屏東的區域平衡與需求。

潘孟安說，國土計畫中達到主幹線暢通，避免沒有到末梢神經麻痺狀況，他從2005年至今，決心爭取的毅力沒有動搖過。尤其2016年政黨輪替，更應該給屏東交通平權公平對待，在這當中，重啟可行性研究評估，路線定調，包括預算爭取，5月初他到國發會，最後一關審竣完畢，預算、路線定調後，送到行政院，只要行政院核可，就可以將原來的路廊，進行綜合規畫、環境影響評估、編列預算、工程發包等。

潘孟安強調，他在議會回覆，不開空頭支票，他是負責任的，2018年議會詢問，他也秉持「負責任的政府就應該要貫徹」的態度。假設連這個執政團隊規畫這麼久，屏東縣民殷殷期待如此之久重大建設沒到屏東，「我愧對當一個屏東縣長，那麼多鄉親給我機會當屏東縣長，不就是要解決屏東縣長期兩項被漠視的醫療平權、交通平權」。

他說，醫療大部分獲解決，交通重大建設，這兩項仰賴中央支持，若沒有盡速核定，只是說說談談，「我愧對屏東縣民，要負責的辭職」，這是在議會公開的說法「堅決捍衛屏東交通平權決心」。