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中山「台灣尚青」畢業袍亮相！方形學位帽改圓形都鐸帽

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學全新亮相的博士學位袍，以「台灣青」為主色調搭配圓帽，設計感十足。記者徐如宜／攝影
中山大學全新亮相的博士學位袍，以「台灣青」為主色調搭配圓帽，設計感十足。記者徐如宜／攝影

中山大學為慶祝建校40周年，將學、碩、博士班的畢業生學位袍全面改款。學士學位袍的設計參照中山校徽，帶出山海胸襟精神；碩士學位袍則由7學院各自選代表色，色彩繽紛、活力四射 ；博士學位袍「尚青」，以「台灣青」為主色調，搭配圓帽，顛覆傳統。

中山大學學務長楊靜利表示，這次改款最大的亮點是學、碩、博士班的學位袍，都蘊含了中山大學依山傍水、獨有的地理環境特色。3款學位袍的正面，都有長條垂掛式的披肩設計，藍色代表西子灣、白色代表浪花，一抹綠則象徵壽山，在藍、白、綠3色相間下，呈現中山孕育學生培養出如山堅毅、如海寛廣的胸襟。

博士學位服主打「台灣青」顏色，從學位帽、流蘇、披肩到垂布，都有不同於於傳統的設計。楊靜利表示，袍身的「台灣青」是從空中俯視山海交接處所看到的顏色，融合穩重與冒險精神，也蘊含跨領域的學習與訓練；傳統方形學位帽的四角原是代表世界的四極，象徵全世界的知識，此次改為圓形都鐸帽，象徵知識的融合與無邊界，搭配更為飽滿的金色帽穗，是成熟豐收的祝福。披肩則採用「銀白」底色，代表精粹與自律；垂部則代表學術能量從西子灣出發走向全世界的累積與傳遞。

中山碩士學位袍的設計也呈現各專業領域「術業有專攻」概念，由7個學院各自選出其代表色，海洋科學學院為淡藍色、管理學院為淺咖啡色、工學院為橘色、文學院為深紅色、理科院為金黃色、社會科學院為紫色、西灣學院為粉紅色。目前正積極推動成立的醫學院，也準備好綠色等候。

校長鄭英耀指出，「四十不惑」，今年對中山大學而言，是特別的一年，學校在承先啟後、推動學術新發展如申設醫學院系等之際，更勇於創新改變。學位袍大改款，希望畢業生們帶著海洋冒險精神，創造未來、敢於造夢。

中山大學學生會長莊皓鈞說，舊式的學位袍「黑壓壓一片」，樸素無特色，學校將校園所在位置特色融入學位袍、做出全新改款設計後，中山大學的特色一下子就跳脫、彰顯了出來，「這是中山獨有！願同學永保山海胸襟，為自己的生命、社會與學術圈，注入湛藍活水！」

中山大學的學、碩、博士班畢業生學位袍全面改款，碩士袍由7學院各自選代表色，博士袍以「台灣青」為主色調，搭配圓帽，顛覆傳統。記者徐如宜／攝影
中山大學的學、碩、博士班畢業生學位袍全面改款，碩士袍由7學院各自選代表色，博士袍以「台灣青」為主色調，搭配圓帽，顛覆傳統。記者徐如宜／攝影

中山大學 醫學院

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