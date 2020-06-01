人本批高雄市府以鄰為壑 不適任特教老師介聘到花蓮

人本基金會南部辦公室今天在高雄校園，舉行「高雄市府以鄰為壑，不適任特教老師流竄花蓮」記者會，抗議一名特教班教師遭多名家長投訴，辱罵學生白痴、推銷東西，介聘到偏鄉學校遭抵制，新學期介聘到花蓮。高雄市教育局回應，有關正興國小特教教師介聘至花蓮縣某國小一事，皆依法處理，絕不包庇與違法，目前正由該師調入的學校召開教評會會議審查。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，這名老師罵特教生「笨！」、「白癡！」上體育課放影片自己滑手機，還對家長說：IEP個別教育化計畫沒有用，要喝她的聰明果汁才有用，推銷動輒數萬元的健康食品。一群家長從2018年向學校申訴，至今看不到調查報告。

張萍質疑，這所國小不肯解聘這名老師，拒絕特教班家長要求裝監視器，認定輔導有成效，那為什麼不把這名老師留下來呢？為什麼學校可以同意這名老師請假長達287天，不用上班、薪水照領？而問題這麼嚴重的老師，還適合繼續去他校擔任特教班老師？這名老師去年市內介聘到大樹區一所國小、今年又介聘到杉林區一所國小，都被人本和家長開記者會擋下，如今則是介聘到花蓮一所國小。

高雄市教育局表示，有關該師疑似教學不力案，經學校組成調查小組後，認定該師違反教師法查證屬實，依規定進入輔導期輔導，以及移請教師成績考核會審議懲處。案經學校調查小組評估該師輔導有成效，並申請教育局解除列管。

此案經教育局也函請教育部釋示，該師經審議後繼續任教，非屬教師法所列的不適任教師，得申請介聘。教育局尊重該師申請介聘的意願，並依據規定辦理該師介聘事宜。

這名教師原本經市內介聘至杉林區一所國小，經該校教評會審查決議為不同意聘任。又經台閩介聘至花蓮縣某國小，現正由該校召開教評會審查是否同意聘任，教育局尊重該校教評會審查結果。針對該師疑似不適任案調查期間請假一事，學校為求調查報告完善周延，須詳實記錄與訪談相關人等後，方得進行相關調查作業流程，因此同意學校延長調查申請。教師在輔導期結束後請假一事，查請假程序尚無違反相關規定。