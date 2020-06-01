口罩銷售解禁 韓國瑜頒感謝狀慰勉藥局辛勞

口罩銷售禁令今天解禁，配合實名制販售的高雄市人禾藥局迄今販售近10萬份口罩，市長韓國瑜上午前往頒發感謝狀慰勉業者配合防疫辛勞；韓國瑜全程戴口罩且不再握手致意。

中央流行疫情指揮中心規定的口罩販售實名制2月6日上路，高市663家社區健保特約藥局第一時間加入口罩販售實名制行列，其中420家週日更加班販售投入防疫，頗為辛勞；人禾藥局迄今已販售近10萬份口罩。

韓國瑜上午由高市府衛生局長林立人、新聞局長鄭照新、高市藥師公會代表陪同前往人禾藥局頒發感謝狀，感謝業者投入口罩販售實名制防疫工作的辛勞。

人禾藥局藥師湯金獅表示，配合實名制販售口罩近4個月來很辛苦，初期每日到貨的200份口罩供不應求，上午一開店就得面對大排長龍的人潮，週日加班並請多名人手幫忙，後來實名制鬆綁加上疫情趨緩，來店排隊人潮變少，就沒有再多請人，最近每天到貨的200份口罩也賣不完，週日開始店休。

另針對藍營10多名縣市首長聯手拚觀光影片被解讀為「挺韓大動作」，鄭照新接受媒體聯訪表示，這是「先射箭再畫靶」，不要一切都扯罷韓。市府對罷韓態度始終如一，就是呼籲市民平和理性面對；市府也一直全力拚防疫及市政，一概不回應與市政無關的罷韓相關政治議題。