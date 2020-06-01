自費篩檢放寬適用對象 孝女如願見到病危母

後疫情時期，高醫考量民眾因緊急情況、工作或出國求學等需求有檢驗病毒的需求，已開設自費檢驗新冠肺炎門診，急件當日即可取件。

高醫表示，中央流行疫情指揮中心鑑於國內疫情已趨穩定，且檢驗量能日益提升，放寬自費檢驗新冠肺炎病毒適用對象，全國共有37家指定醫院，高醫是其一，民眾若因緊急情況、工作及出國求學等因素有檢驗病毒的需求，就能到醫院自費檢驗。

院方表示，日前有位上市公司女董事長住進醫院加護病房，她住美國的女兒接獲病危通知時火速趕回探視，入境依規定需居家檢疫，無法馬上到醫院探視，心急如焚的她級來打「1922」向高市衛生局申請自費病毒篩檢獲准後，持單來高醫檢驗，當日取得報告為陰性反應，得以如願到醫院見母親一面。

高醫副院長吳登強表示，高醫開設「部份民眾自費檢驗新冠肺炎門診」，已有28人採檢，當中10人因為工作因素，6人為出國求學、2人帶小孩回澳門就學。另有居家隔離期間需外出奔喪或探視或二等親內親屬重病需奔喪，由地方衛生單位審查符合資格後，至指定醫院採檢，急件當日即可取件，一般件隔天取件。