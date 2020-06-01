高市勞工局防疫勞動法令上線 官方臉書受理私訊提問

高雄市勞工局在防疫期間，確保保障勞動權益不中斷，今年已主動透過新設事業單位到府宣導及輔導79場次，降低因不懂法令而導致違法的風險。勞工局並整理製作一系列「防疫勞動法令」影片，上線宣導最夯的法令觀念，並受理私訊提問，讓有需要的企業及勞工朋友線上看、立刻問、直接懂。

高雄新勞工局長王秋冬表示，勞工局除透過既有防疫宣導海報、DM、官網、臉書等方式宣傳防疫概念外，並實地對事業單位進行訪視關懷，為了要讓更多的民眾能及時了解相關規定內容，特別針對勞動權益、國際移工來臺工作權益，及雇主權益等議題製作一系列影片，歡迎至YouTube頻道搜尋「高雄市政府勞工局」並按訂閱，即可掌握最新資訊影片。