社區藥局販售口罩防疫有功 韓國瑜懷感恩的心致謝

口罩實名制自2月6日推行以來，高雄有藥局4個月時間販售逾10萬片的量，忙得不可開交，卻協助防疫政策的落實，功不可沒，高雄市長韓國瑜今早懷感恩的心情到人禾藥局，向藥師、藥劑生等公會的投入第一線防疫工程的人員感謝，讚許他們讓防疫變成一張密不透風的網，徹底擊敗新冠肺炎。

韓國瑜說，高雄市政府自第一例境外移入的金芭黎事件後，就開始一級開設，2月6日起透過藥局實施口罩實名制，市內有663家藥局參與，其中有420家連周日都賣，市府同仁懷著感恩的心，對這些投入對防疫工程第一線人員表達感謝。

他強調，防疫工作每個環節都必須鎖緊，才能變成一張密不透風的網，徹底擊敗新冠肺炎。未來，其他的防疫工作亦不敢放鬆，第一，市府擔心新冠肺炎秋冬之後可能再次爆發，其次登革熱也需防範。所幸防疫過程每個職業別，都有重要的工作夥伴，他和衛生局由衷感謝。

人禾藥局負責人湯金獅藥師表示，藥局自2月起發售口罩，很辛苦，但也慶幸有機會能參與防疫，發揮藥師的功能與社會價值，讓民眾在疫期都能領到口罩，免於恐慌，另也協助穩定價格，讓大家以銅板價就能買到口罩，當藥師卅年能參與至防疫工程，他覺得對社會有所幫助。