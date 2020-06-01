東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

農委會漁業署表示，已經與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府也回報會協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

農委會漁業署副署長王正芳表示，上周就聽到漁民反映，他人正好在屏東，也有屏東縣政府人員在場，因此現場就與屏東縣政府溝通。他也上網確認漁民船東所敘述的旅館情況屬實，漁民若覺得飯店狀況不合適，請屏東縣政府協助找其他更近、或更合適的防疫旅館。

王正芳表示，屏東縣縣政府也回覆，屏東防疫旅館的量能若不足，會找鄰近的高雄，多一些選擇提供給漁民及船主，主要是每個人的需求都不同。至於船主期盼簡化補助作業流程，漁業署表示，漁業署的1000元防疫旅館補助仍需船主申請，但漁業署會思考如何能讓作業更便利。

屏東縣政府交旅處說，漁民誤會了，縣內目前有6家以上防疫旅館，每間房間數不同，屏北、屏南地區都有。由於防疫旅館不是只提供漁工住，還有居家檢疫的民眾入住。縣府會再協調周邊縣市的防疫旅館，互相支援。