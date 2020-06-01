快訊

畫面曝光！國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東防疫旅館沒的選 東港漁民怨價格高路又遠

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
東港漁民由屏東指定墾丁的某間旅館居住進行防疫，每人每日3200元，但最令漁民疑惑的是，漁民若自己上網訂購同一家防疫旅館，費用僅需1000出頭。圖／漁民提供
東港漁民由屏東指定墾丁的某間旅館居住進行防疫，每人每日3200元，但最令漁民疑惑的是，漁民若自己上網訂購同一家防疫旅館，費用僅需1000出頭。圖／漁民提供

現在正是遠洋漁船、沿近海小調漁船返台的高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館進行14天一人一室檢疫，但對東港漁民來說，距離遠、費用相較於他縣市防疫旅館貴，船東怨聲載道。

首艘遠洋魷釣「佶洋」號漁船上周返抵高雄前鎮漁港，有52名船員返台依規定進入一人一室的防疫旅館，據了解接近四星的防疫旅館僅收1200元還含三餐。但從事小釣的東港漁民大不同，屏東縣府僅指定安排一間特定的防疫旅館，漁民必須遠從東港開拔到墾丁居住，品質普通且每日收3200元，漁民大喊吃不消。

一名漁業界人士表示，遠洋漁船最多的高雄，漁工有4000人的防疫旅館需求，最高峰為2800人；但高雄短短三周內，從800房擴充到2800房，量能已足；屏東最高峰需求僅80間，卻僅指定墾丁的某間旅館居住，每人每日3200元。最令漁民疑惑的是，漁民若自己上網訂購同一家防疫旅館，費用僅需1000出頭。

船主王全清表示，旅館說多少錢他就繳多少錢，負擔重也沒有辦法；但是他自己的船，有一艘周六被旅館要求中午匯款30萬8000元；另外一艘船周一晚上９時被要求匯錢23萬。他說，假日、晚間銀行都休息， 一下子要去哪裡轉帳匯款這麼多旅館費用？

另一名王姓船主女兒則說，配合政府政策，他們家的船有16人正在隔離，共繳交了39萬元，除了負擔很重以外，也有很多不方便。因為船進港卸完魚，還需要後續處理，現在全數停擺都冰在那裡。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，東港小釣船每艘隔離的需求最多10多人，東港、屏東市都有旅館，縣府應該協助漁民媒合。現在漁民一下船、防疫計程車就載走隔離了，沒有選擇。

他指出，屏東縣政府交通旅遊處直接指定漁民入住特定旅館，每人每日單價3200元。扣除觀光局補助1000元，旅館要向每人收2200元，雖漁業署有補助1000元，船主仍需自付1200元。他可以理解防疫旅館清潔、供餐成本會提高，但漁民能否有選擇。

東港漁民由屏東指定墾丁的某間旅館居住進行防疫，每人每日3200元，但最令漁民疑惑的是，漁民若自己上網訂購同一家防疫旅館，費用僅需1000出頭。圖／漁民提供
東港漁民由屏東指定墾丁的某間旅館居住進行防疫，每人每日3200元，但最令漁民疑惑的是，漁民若自己上網訂購同一家防疫旅館，費用僅需1000出頭。圖／漁民提供

漁民 防疫旅館 屏東縣政府

延伸閱讀

東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

不忍陳時中變「網紅」推觀光 呂秋遠：放開那個男孩

疫情趨緩 北市啟動永續環境2.0推廣自備環保餐具

短線台股高檔整理 醫療與防疫類股仍是亮點

相關新聞

屏東防疫旅館沒的選 東港漁民怨價格高路又遠

現在正是遠洋漁船、沿近海小調漁船返台的高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館進行14天一人一室檢疫，但對東...

社區藥局販售口罩防疫有功 韓國瑜懷感恩的心致謝

口罩實名制自2月6日推行以來，高雄有藥局4個月時間販售逾10萬片的量，忙得不可開交，卻協助防疫政策的落實，功不可沒，高雄...

東港漁民防疫旅館貴又遠惹怨 縣府：將媒合更多旅館

農委會漁業署表示，已經與屏東縣政府溝通協調，屏東縣政府也回報會協助媒合其他的防疫旅館，由漁民自行選擇。

「屏東ishow」直擊傑出演藝團隊 防疫解封7月恢復表演　

屏東縣政府扶植傑出演藝團隊，今年有8個團隊入選，在疫情期間創作不打烊，各團積極籌備年度作品，預計8月起陸續在屏東演藝廳發...

高雄振興購物嘉年華 開跑了！

後疫情時期，各縣市努力要為被摧折的經濟恢復元氣，高雄市政府投入5千萬辦「高雄振興購物嘉年華」，今天起跑！旅館業者摩拳擦掌...

高雄YouBike2.0 16日試營運

原預計7月上路的高雄市YouBike2.0系統，提前到本月16日試營運，高雄市交通局宣布，今年9月底前，提供民眾前30分...

玉荷包網室栽培 可延長採收期

木瓜、番茄等作物會採用網室栽培減少農藥用量與調節溫度，高雄市農業局與農試所合作推動「玉荷包網室荔枝栽培計畫」，實驗發現，...

拚經濟！高雄振興購物嘉年華明開跑

後疫情時期，各縣市努力要為被摧折的經濟恢復元氣，高雄市政府投入5千萬辦「高雄振興購物嘉年華」，明天起跑！旅館業者摩拳擦掌...

高雄玉荷包堆動網室栽培 綠色網布還能延長採收期

荔枝也可以採用網室栽培！不僅木瓜、番茄等作物會採用網室栽培減少農藥用量與調節溫度，去年起高雄市政府農業局與農試所合作推動...

高雄YouBike2.0將上路 9月底前前半小時免費

高雄市YouBike2.0系統提前到6月16日試營運，高雄市交通局宣布，今年9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗，YouB...

高市抵用券6月1日決標卻提前印好 市府：屬分開標案

「高雄振興購物嘉年華」活動發放抵用券，但罷韓團體質疑明天才決標，市府抵用券卻已印好。經發局回應，6月1日的標案與抵用券是...

手工藝品取材大自然 那瑪夏辦市集展示孩童成果

北高雄家扶中心關懷那瑪夏瑪雅部落孩童，邀請手作坊師資與部落青年教導「文化手作DIY課程」，小朋友們跟著大哥哥大姊姊學習製...

熱門新聞

陳時中珍奶DIY沒去發源地 春水堂：遺憾！

他「嫁」來苗栗？ 閩南人局長拚出客家評核全國第一

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。