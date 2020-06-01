屏東防疫旅館沒的選 東港漁民怨價格高路又遠

現在正是遠洋漁船、沿近海小調漁船返台的高峰期，屏東漁船返台縣府僅指定某家位於墾丁的防疫旅館進行14天一人一室檢疫，但對東港漁民來說，距離遠、費用相較於他縣市防疫旅館貴，船東怨聲載道。

首艘遠洋魷釣「佶洋」號漁船上周返抵高雄前鎮漁港，有52名船員返台依規定進入一人一室的防疫旅館，據了解接近四星的防疫旅館僅收1200元還含三餐。但從事小釣的東港漁民大不同，屏東縣府僅指定安排一間特定的防疫旅館，漁民必須遠從東港開拔到墾丁居住，品質普通且每日收3200元，漁民大喊吃不消。

一名漁業界人士表示，遠洋漁船最多的高雄，漁工有4000人的防疫旅館需求，最高峰為2800人；但高雄短短三周內，從800房擴充到2800房，量能已足；屏東最高峰需求僅80間，卻僅指定墾丁的某間旅館居住，每人每日3200元。最令漁民疑惑的是，漁民若自己上網訂購同一家防疫旅館，費用僅需1000出頭。

船主王全清表示，旅館說多少錢他就繳多少錢，負擔重也沒有辦法；但是他自己的船，有一艘周六被旅館要求中午匯款30萬8000元；另外一艘船周一晚上９時被要求匯錢23萬。他說，假日、晚間銀行都休息， 一下子要去哪裡轉帳匯款這麼多旅館費用？

另一名王姓船主女兒則說，配合政府政策，他們家的船有16人正在隔離，共繳交了39萬元，除了負擔很重以外，也有很多不方便。因為船進港卸完魚，還需要後續處理，現在全數停擺都冰在那裡。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，東港小釣船每艘隔離的需求最多10多人，東港、屏東市都有旅館，縣府應該協助漁民媒合。現在漁民一下船、防疫計程車就載走隔離了，沒有選擇。