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「屏東ishow」直擊傑出演藝團隊 防疫解封7月恢復表演　

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，現代戲劇類的貓頭鷹兒童實驗劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，現代戲劇類的貓頭鷹兒童實驗劇團。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府扶植傑出演藝團隊，今年有8個團隊入選，在疫情期間創作不打烊，各團積極籌備年度作品，預計8月起陸續在屏東演藝廳發表。「屏東ｉshow」線上節目採訪這群表演工作者在舞台背後的付出與養成故事。疫情趨緩，屏東演藝廳從7月起恢復節目表演，7月首場演出7月3日晚間，無獨有偶劇團表演。

文化處表示，屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，音樂類屏東聯合管樂團、泰武古謠傳唱、屏東室內合唱團、SURE人聲樂團；傳統藝術類全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團；現代戲劇類的貓頭鷹兒童實驗劇團，以及樂舞類的羽.擊舞藝術，各可獲20萬至45萬元不等的補助。

受疫情影響，各團隊利用演出停擺的空檔持續排練年度作品，隨著藝文場館防疫解封，屏東演藝廳從7月起恢復節目演出，今年的傑出演藝團隊也將從8月起輪番發表作品。

文化處說，屏東演藝廳5 、6月暫停服務期間，為滿足喜愛表演藝術的觀眾，推出「屏東i show」線上影音節目，邀請知名電台DJ JOJO主持，直擊團隊工作室，拍攝表演者在舞台下的日常，用輕鬆方式將各團的故事呈現給大眾，相關影音可上屏東縣政府文化處及屏東演藝廳粉絲專頁觀賞。

屏東縣政府長年扶植演藝團隊，每年透過徵選，協助入選團隊在藝術、行政、行銷各個層面精進提升，像是蒂摩爾古薪舞集、滯留島舞蹈劇場、種子舞團更跨出地方，入選文化部扶植團隊，展現屏東藝文團隊累積的能量。

屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，樂舞類的羽.擊舞藝術。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，樂舞類的羽.擊舞藝術。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，傳統藝術類明興閣掌中劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，傳統藝術類明興閣掌中劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，音樂類泰武古謠傳唱。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，音樂類泰武古謠傳唱。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，音樂類屏東聯合管樂團。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東傑出演藝團隊今年有8個團隊脫穎而出，音樂類屏東聯合管樂團。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 疫情

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