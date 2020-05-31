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拚經濟！高雄振興購物嘉年華明開跑

聯合報 / 記者徐如宜蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右）日前視察旗津商圈，市府推出「振興購物嘉年華」加大力道拚經濟，商家相當期待。圖／高雄市經發局提供
高雄市長韓國瑜（右）日前視察旗津商圈，市府推出「振興購物嘉年華」加大力道拚經濟，商家相當期待。圖／高雄市經發局提供

疫情時期，各縣市努力要為被摧折的經濟恢復元氣，高雄市政府投入5千萬辦「高雄振興購物嘉年華」，明天起跑！旅館業者摩拳擦掌盼商機上門，民代和罷韓團體則質疑是撒幣救韓。經發局長伏和中說，振興購物嘉年華早在5月初就規畫，為了在疫情趨緩的第一時間能振興經濟，且民間一片苦哈哈，振興腳步要加速、有感，一切合乎採購法規定。

伏和中說，振興購物嘉年華從6月1日起至8月31日止，活動期間在高雄消費滿500元，憑發票到活動平台登錄就能參加「日日抽5萬元抵用券」、「周周抽黃金」、「月月抽汽車」。民眾在高雄市飯店住宿，每房贈送抵用券200元，可用在高雄夜市、商圈店家，希望藉此刺激商機。

市府動用促產基金5千萬元，民代和罷韓團體質疑這一招標案有不合常理之處。時代力量市議員林于凱指出，「高雄振興購物嘉年華」標案5月22日上網公告，火速在6月1日下午5點決標，6月1日當日就要執行，沒有經過市議會同意，在6月6日前急著推出，「不知是要搶救經濟還是搶救韓國瑜？」

台灣基進新聞部副主任張博洋說，有飯店旅館業者反映，收到市府寄來的包裹，打開一看竟是一疊「消費抵用券」，讓人質疑6月1日下午才決標，先印好的抵用券已能早一步使用，質疑是拿百姓納稅錢亂搞。

為何6月1日才決標，抵用券卻已印好？伏和中說明，6月1日決標是指4900萬標案，這次總預算雖是5千萬，其中包含一筆做網站、印抵用券的經費近100萬，是分開的標案，抵用券前幾天已印好。6月1日當天若無法順利招標，公務部門可自行接手承辦，希望大家齊心振興經濟，少一些政治口水。

「經濟實在是悶太久了！」高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬說，市府推振興購物嘉年華，旅館業界樂觀其成，還加碼由32家旅館推出「聯合住宿券」，付8千元可買7張住宿券住7晚，就是想打鐵趁熱，在中央和地方政府帶動下，好好衝一波業績，刺激民眾消費意願。

高雄市長韓國瑜（中）日前視察旗津商圈，市府推出「振興購物嘉年華」加大力道拚經濟，商家相當期待。圖／高雄市經發局提供
高雄市長韓國瑜（中）日前視察旗津商圈，市府推出「振興購物嘉年華」加大力道拚經濟，商家相當期待。圖／高雄市經發局提供
高雄振興購物嘉年華6月1日開跑，在高雄消費滿500登錄發票可獲得抽獎序號，活動持續到8月底。圖／高雄市經發局提供
高雄振興購物嘉年華6月1日開跑，在高雄消費滿500登錄發票可獲得抽獎序號，活動持續到8月底。圖／高雄市經發局提供

高雄市 疫情
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