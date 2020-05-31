在桌上遶境 馬祖擺暝習俗化身桌遊

為鼓勵大眾了解馬祖宗教文化，連江縣文化處與原典創思規劃顧問開發「擺暝文化」桌遊，透過遊戲互動帶領玩家身歷「擺暝」時空，走進宗教陣頭。

「擺暝」是馬祖人元宵節附近的重要慶典，閩東語中「排夜」的意思，指將祭品排放整夜答謝神明的宴席，相關民俗活動在去年8月經文化部授證為國家級民俗祭典。這項分散在四鄉五島的民俗祭典，具海島文化的特色，現在被放進遊戲中與全民同樂。

由連江縣文化處與原典創思規劃顧問所製作「擺暝文化」的桌遊，不僅融入馬祖多神信仰的海島宗教特點，營造島嶼風格的背景，也展現馬祖代表性陣頭，如鼓板隊、馬奴等，並放入「抽籤」、「擲茭」的趣味性，透過遊戲帶大眾身歷各島擺暝，認識不同島嶼的廟宇習俗。

原典創思規劃顧問有限公司副執行長郭美君受訪表示，為產製馬祖版的桌遊，特地與「桌遊陣頭」團隊合作設計。除了希望推廣馬祖文化，也期待讓馬祖居民認識不同島嶼的差異性，因此將馬祖各島特殊的遶境陣頭、神明、習俗整合放進牌卡，也藉此推廣馬祖多神文化的特色。

桌遊於昨天開賣，近期在馬祖民俗文物館舉辦試玩與抽獎活動。首批試玩民眾林孟瑾說，遊戲的紙牌對宗教解說詳細，並將形式卡通化，更親近人理解知識習俗，可利用遊戲推廣馬祖的擺暝，尤其適合向兒童傳承擺暝知識。