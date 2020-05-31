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高雄玉荷包堆動網室栽培 綠色網布還能延長採收期

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府農業局推動「玉荷包網室荔枝栽培」，希望透過網室栽培減少用藥量。圖／高市府農業局提供
高市府農業局推動「玉荷包網室荔枝栽培」，希望透過網室栽培減少用藥量。圖／高市府農業局提供

荔枝也可以採用網室栽培！不僅木瓜、番茄等作物會採用網室栽培減少農藥用量與調節溫度，去年起高雄市政府農業局與農試所合作推動「玉荷包網室荔枝栽培計畫」。實驗農民發現，網室荔枝減少用藥，品質數量都跟露天栽種相近，使用綠色網布還能把產期延長10至20天，有效分攤採收壓力與平穩市場價格。

荔枝果樹病蟲害不少，若不施藥很難有好收成。高市府農業局去年起與嘉義農業試驗分所及鳳山熱帶園藝試驗所合作進行「綠色農糧減藥技術計畫」，選定大樹芳境果菜運銷合作社搭設網室設施，面積從0.3分擴大至2公頃。

農場內，青農許倫肇針對網目孔隙、覆蓋時間與網布色澤進行研究，實驗發現，網室栽培至少可減3分1用藥量，荔枝品質與露天慣行農法栽培相近。在網布色澤部分，顏色分成白色、紅色與綠色三種，綠色網布最能拉長採收時間。

許倫肇說，使用有色套網是為了降溫，實驗發現可降低室溫3至5度，不用再擔心工人被烈日曬暈，溫度降低後，荔枝不再一日三紅，拉長產期是意外的收穫；網室栽培有利通過外銷藥檢標準，日後若能建立外銷契作專區，有利提升台灣農產品形象。

高市府農業局推動「精準農業」，玉荷包外銷藥檢嚴格，加上產期過度集中不利出口，網室栽培可同時解決這兩個問題。局長吳芳銘表示，玉荷包網室栽培已有初步成效，預計6月中旬辦觀摩講習會，介紹給更多農民認識，未來朝省藥、省工及少蟲的新栽培方向發展。

高市府農業局長吳芳銘參訪實驗果園，背後的網布顏色不同，果實成熟度也因此出現差異。圖／高市府農業局提供
高市府農業局長吳芳銘參訪實驗果園，背後的網布顏色不同，果實成熟度也因此出現差異。圖／高市府農業局提供

農民 青農 吳芳銘
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