響應531無菸日 馬祖籃球賽改戶外健走落實防疫

響應531世界無菸日，連江縣衛生福利局歷年舉辦球類賽事，推廣民眾健康運動與禁菸觀念，今年將邁入第17年，但因應疫情改為健走活動，透過戶外運動帶領禁菸健康新主張。

每年5月31日是世界無菸日，由世界衛生組織（WHO）在1987年創立，宣揚不吸菸理念，馬祖為響應健康宣導，舉辦了16年籃球賽事「健康上籃」，往年幾乎座無虛席，是馬祖熱門運動賽事。但今年因應疫情，防範室內觀賽群聚感染，連江縣衛福局提倡「我家不吸菸，健康每一天」的戶外健行活動，共有600名民眾響應。

隨著疫情趨緩，在維護民眾健康的情況下，連江縣衛福局變更運動項目，取消16年的例行性籃球比賽，改為全家一起健走活動，共創馬祖無菸新環境，馬祖居民也難得共享自然風景，走出戶外強健身心。

為鼓勵馬祖居民運動且防範群聚感染，衛福局也以疏散群眾、以電話通知摸彩獲獎者領獎，提倡戶外全民運動防疫。