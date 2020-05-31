高雄YouBike2.0將上路 9月底前前半小時免費

高雄市YouBike2.0系統提前到6月16日試營運，高雄市交通局宣布，今年9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗，YouBike2.0官網即日起開放會員註冊。

高雄市長韓國瑜5月21日視察YouBike2.0公共自行車系統建置期程，宣布原訂7月1日營運服務的YouBike2.0提前到6月16日試營運。

對於外界關注的試營運優惠措施，交通局宣布，YouBike2.0系6月16日試營運，今年9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗。

交通局長鄭永祥說，高雄YouBike 2.0公共自行車系統，3月簽約後辦理會勘建置作業，預計7月1日正式營運前可達成250處租賃站規模，9月1日前既有C-bike租賃站將全面升級為YouBike 2.0系統。

交通局說，YouBike2.0官網即日起開放會員註冊，註冊後，使用者可直接於自行車上太陽能充電智慧車機操作借還功能，一個場站可同時服務多人借還車，民眾不需到中控台排隊。

此外，高雄YouBike 2.0公共自行車系統也提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，同時自行車具有三段式內變速、直覺式省力調整座墊。