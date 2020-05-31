高市抵用券6月1日決標卻提前印好 市府：屬分開標案

「高雄振興購物嘉年華」活動發放抵用券，但罷韓團體質疑明天才決標，市府抵用券卻已印好。經發局回應，6月1日的標案與抵用券是分開的標案，當然要先印好，若流標會有備用方案。

罷免高雄市長韓國瑜的罷韓案投票即將於6月6日舉辦，Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋等人今天上午到高市三民區陽明早市發放罷韓黃絲帶。

針對高市府規劃新台幣5000萬元振興計畫標案，並印製票面50元抵用券發放，張博洋接受媒體聯訪表示，有高市飯店旅館業者昨天晚上反映收到市府寄來的包裹，打開一看竟是厚厚的一疊「消費抵用券」，讓人一頭霧水，也讓人質疑相關標案與實施作業。

張博洋表示，標案都還沒開標決標，但為了反罷韓，韓國瑜的大撒幣卻緊急上線。6月1日才決標，抵用券卻先印好。

張博洋進一步質疑，明明6月1日下午才決標，但先印好的抵用券當天就可提早使用，「拿高雄人的納稅錢去亂搞，慷他人之慨，收割民心」。他呼籲民眾拿歸拿，投歸投，仍要堅定罷免韓國瑜，不要讓市府財政持續惡化，被挪去大撒幣。

對於外界質疑，高市經發局長伏和中表示，6月1日決標的是指4900萬元的標案，但這次總預算其實是5000萬元，其中包含一筆做網站、印抵用券的經費，約100萬元，兩者是分開的標案，所以抵用券當然要先印好。若流標，市府會有考量的備用方案。

伏和中強調，商圈經濟受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創，所以市府希望疫情趨緩，就是為了要讓高雄的經濟趕快復甦。

伏和中預估，「高雄振興購物嘉年華」活動已有超過1萬家以上合作店家參與，將吸引150萬人次消費人潮、帶動經濟產值約33億元以上。

高市府為配合中央推動防疫新生活、振興經濟搶攻疫情後觀光潮，宣布6月1日至8月31日期間舉辦「高雄振興購物嘉年華」活動，包含消費滿500元有機會抽大獎，各地民眾到高雄住宿一晚，可獲4張共200元的抵用券，共將送出50元面額抵用券50萬張，限用於合作商圈、店家，消費折抵不找零、不得兌換現金。