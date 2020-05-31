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手工藝品取材大自然 那瑪夏辦市集展示孩童成果
北高雄家扶中心關懷那瑪夏瑪雅部落孩童，邀請手作坊師資與部落青年教導「文化手作DIY課程」，小朋友們跟著大哥哥大姊姊學習製作髮飾、植物拓染與杯墊等手工藝品，家扶中心利用假日舉辦文化市集，展示孩童3個月的上課成果。部落市集上，小朋友們自信地介紹作品，開心分享創作理念。
今年3月起，北高雄家扶中心在那瑪夏瑪雅里開辦「那瑪夏兒童文化手作DIY課程」，邀請那瑪夏築夢工作室老師邱雅茹與部落青年一起上課，在3個月課程中，陸續推出瓶蓋鑰匙圈、原住民風格髮夾、植物拓印方包、零錢包、書籤與杯墊等實用手工藝品，不少材料是就地取材。
近日課程進入尾聲，家扶中心在那瑪夏區瑪雅里籃球場舉辦文化市集，小朋友設計「我的百寶盒」展示作品。小朋友說，上課很有趣，自己喜歡手作漂亮飾品與杯墊，希望課程可以繼續下去。
北高雄家扶中心表示，手作課程使用當地素材製作手工藝品，可激發孩子的創意與想像，7至8月繼續在那瑪夏達卡努瓦里開課，陪伴山上孩子度過課後時光。
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