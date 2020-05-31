防疫新生活帶動徵才需求 海底撈、日月光向求職者招手

隨著疫情趨緩，高雄市勞工局六月將擴大舉辦4場中型現場徵才活動，6月12日上午在湖內區慈濟宮，13日下午於衛武營榕樹廣場，16日上午於美濃區公所，23日下午於鳳山行政中心。局長王秋冬表示，響應「防疫新生活運動」，市民朋友逐漸回歸正常生活，勞工局也積極聯繫企業廠商，盤點各類工作職缺，並兼顧高雄各區域在地需求，擴大舉辦現場徵才活動。

6月13日下午在衛武營舉辦的中型現場徵才活動，目前已有25家廠商將在現場大舉招兵買馬，釋出近1000個職缺。包括海底撈、雲雀國際、微笑單車、漢程汽車客運、群創光電、日月光等知名企業，最高薪資上看55K。現場並將提供台積電代收履歷的服務，此次台積電預計招募製程技術員及半導體工程師的工作職缺。