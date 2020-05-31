狗狗開課囉！屏大輔助犬伴讀 提升學習動機與生命教育

屏東大學特教中心今天上午在民生校區學習輔助犬訓練教室辦《狗狗開課囉》新書發表會，這本書也是象徵屏東大學推動學習輔助犬近4年的成果，更藉此推動學習輔助犬「用生命影響生命」的宗旨。

新書發表會中，共邀請屏東大學校長古源光、國立屏東大學研究發展處研發長侯雅齡、國立屏東大學特教中心主任黃玉枝、高雄市政府教育局專員蘇柏純，以及5名《狗狗開課囉》作者一同出席發表會。

發表會上，更有數隻參與學習輔助的培訓犬，以及已經獲得標準授證正在執行學習輔助的「CooKie」、「豆花」、「肉鬆」等狗狗到場示範。

「學習輔助犬專業訓練教室」於2016年2月26日啟用，當時還有藝人Ella無償到場支持，且持續與縣市政府合作，透過校內外各項計畫經費，培訓種子教師及學生領犬員，並由擅長工作犬訓練的獸醫師祁偉廉培訓學習輔助犬。

目前學習輔助犬也逐漸從一般的訓練犬，擴及家犬與收容所犬隻，屏東大學除了透過學習輔助犬協助特殊教育學生激發學習動機與生命教育之外，也有不少犬隻因為學習輔助的工作而改變生命。

其中今天獲得標準授證的「CooKie」，是由飼主林鈺婷在網路上領養的哈士奇。林鈺婷說，「CooKie」疑似是逃出繁殖場的狗，可能在狗場內受虐過，再加上聲帶被割斷，因此，領養回家時非常的怕人。

至於為何會讓「CooKie」擔任學習輔助犬，林鈺婷表示，在因緣際會下得知屏東大學這個活動，所以特別過來了解，起初很擔心「CooKie」不會通過，但是在獸醫師祁偉廉幫助下，「CooKie」不僅能順利執行學習輔助的任務，也不再那麼害怕與人互動。