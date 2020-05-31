聽新聞
test
0:00 / 0:00
靠勞動部課程訓練 憑農機具翻轉青農生活
居住在屏東的陸芝韻，年少時期離開家鄉到外地闖蕩，由於近幾年父親過世，再加上母親無法獨自一人扛起家中農務，因此決定返鄉務農。好學的陸芝韻參加高屏澎東分署委外開辦的「農機具操作與維修實務」訓練課程，並利用所學讓他不僅抗起自家的農務工作，還能在休耕之餘擔任工廠機械維修，增加收入以外更替自家農地打好基礎。
七年級的陸芝韻年少時離開屏東到外地闖蕩，近年因父親過世，母親無法獨自一人扛起家中農務，也不願讓家中農地因此荒廢，於是決定返鄉扛起照料家人與農地的責任。
個性內斂的陸芝韻，早期只在農作物豐收季時協助父母採收，再加上長期在外打拚，對於務農與農用機具的知識的生疏，讓他在返鄉初期遭遇許多困境。
重新投入務農工作後，陸芝韻一邊務農一邊向農友學習，但礙於時間有限，又常遇上農機具故障、損壞，而需送修與高額花費，因此他透過網路查找農學新知，並報名勞動部高屏澎東分署108年度開辦的「農機具操作與維修實務」。
陸芝韻透過課程學會農機具正確操作方式，機械維修技巧與保養技巧，甚至學會無人機的基本操作，更替未來農業開啟新的認知。
陸芝韻說「能學以致用很有成就感，也讓我更有自信」。課程結束後，他不僅能自行維修農用機具，以節省開銷與時間，更能在自家芒果園休耕時，到就近果園應徵農務工，累積種植、施肥、除草等經驗，甚至還到工廠擔任機械維修工增加收入。
在高屏澎東分署課程的幫助下，陸芝韻仍隨時注意各職訓課程，未來他希望透過職訓課程學習網路行銷，也期望未來在芒果豐收時，能透過網路銷售來開創全新的青農之路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言