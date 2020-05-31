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高史博「與土地共舞」展 鳥松仁武位交通樞紐屯墾儲糧

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」以鳥松與仁武為主題，這兩區其實自古扮演著交通樞紐、屯墾儲糧的角色。圖／高史博提供
高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」以鳥松與仁武為主題，這兩區其實自古扮演著交通樞紐、屯墾儲糧的角色。圖／高史博提供

高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」，即日起至明年1月3日以鳥松與仁武為主題，帶著觀眾探索這片水色城 鄉的魅力。大眾可能比較認識的是鳥松的澄清湖、仁武的工業區，但這兩區其實自古扮演著交通樞紐、屯墾儲糧的角色，受到現代化影響發展出半農半工的聚落形式。

仁武區長蔡翹鴻表示，仁武擁有深厚的人文歷史，交通也發達，是適合長住久居的地方。高史博館長王御風指出，高雄市的變遷很迅速又很豐富，而在蒐集資料的過程發現許多的故事，這些點滴都可以在展覽中發現。

特展依循歷史脈絡分為5大主題區，從鳥松、仁武的歷史文化與地理位置，述說兩區從農業出發轉型工業、工商業城市的歷程。「橫亙於都市軸心的水色城鄉」，講述鳥松、仁武的前世今生開始；「經時代交織的土地記憶」，敘述水系生活的脈絡，如大小貝湖、曹公圳、濕地公園、坔埔山、泥火山；「太陽烘焙過的印記．農生活」，介紹特殊農法培植的鳳梨、絲瓜及番茄與友善農耕推廣；「向未來行進的產業軌跡」，提到大眾對於土地的反思日益漸增；「當代鳥松仁武．衝撞出新鄉情」，則從人文環境擘劃新生活願景，帶領觀眾從人文歷史、自然環境、生活產業等面向，一同關心土地變化。

高史博表示，特展以「與土地共舞」為題，表達的是這片土地經時間淬鍊，人們在追求經濟發展時面對環境所帶來的變化，彼此將如何取得和諧「共舞」的節奏。展場設計呼應展高雄的精神，擷取並轉化農業與工商業的元素，應用木材、竹材、鐵件、布料等材質，並向在地藝術家、工作坊借展，如蕭啟郎、大地工作坊、采青窯等，觀眾可以到展場感受蘊含地方能量的豐沛藝術力。配合這次特展，高史博將推出相關教育推廣活動，可至官網http:// khm.org.tw/查詢。

高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」以鳥松與仁武為主題，帶著觀眾探索這片受到現代化影響發展出半農半工的聚落形式。圖／高史博提供
高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」以鳥松與仁武為主題，帶著觀眾探索這片受到現代化影響發展出半農半工的聚落形式。圖／高史博提供
高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」以鳥松與仁武為主題，帶著觀眾探索這片受到現代化影響發展出半農半工的聚落形式。圖／高史博提供
高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」以鳥松與仁武為主題，帶著觀眾探索這片受到現代化影響發展出半農半工的聚落形式。圖／高史博提供

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