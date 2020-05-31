高史博「與土地共舞」展 鳥松仁武位交通樞紐屯墾儲糧

高雄市立歷史博物館「與土地共舞—展高雄」，即日起至明年1月3日以鳥松與仁武為主題，帶著觀眾探索這片水色城 鄉的魅力。大眾可能比較認識的是鳥松的澄清湖、仁武的工業區，但這兩區其實自古扮演著交通樞紐、屯墾儲糧的角色，受到現代化影響發展出半農半工的聚落形式。

仁武區長蔡翹鴻表示，仁武擁有深厚的人文歷史，交通也發達，是適合長住久居的地方。高史博館長王御風指出，高雄市的變遷很迅速又很豐富，而在蒐集資料的過程發現許多的故事，這些點滴都可以在展覽中發現。

特展依循歷史脈絡分為5大主題區，從鳥松、仁武的歷史文化與地理位置，述說兩區從農業出發轉型工業、工商業城市的歷程。「橫亙於都市軸心的水色城鄉」，講述鳥松、仁武的前世今生開始；「經時代交織的土地記憶」，敘述水系生活的脈絡，如大小貝湖、曹公圳、濕地公園、坔埔山、泥火山；「太陽烘焙過的印記．農生活」，介紹特殊農法培植的鳳梨、絲瓜及番茄與友善農耕推廣；「向未來行進的產業軌跡」，提到大眾對於土地的反思日益漸增；「當代鳥松仁武．衝撞出新鄉情」，則從人文環境擘劃新生活願景，帶領觀眾從人文歷史、自然環境、生活產業等面向，一同關心土地變化。