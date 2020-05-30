金門大橋怎麼蓋？工程師：就像拼積木一樣

金門大橋預鑄節塊下周二吊掛上橋，這兩天高公局正加緊籌備，將先象徵性吊掛1塊節塊橋面，上頭有交通部長林佳龍與金門縣長楊鎮浯簽名，立法院交通委員會屆時也會到場共同見證，此次節塊組裝概念就跟樂高積木一樣。

楊鎮浯與林佳龍兩人近日都前往高雄興達港的工程預鑄場視察，了解施工進度，並在同一塊節塊上簽名留念，據了解，這塊兩人共同加持過的節塊，明日將裝船運往260公里外的金門，預計後天運抵金門，接著就會一塊一塊、串起大小金門的聯絡道。

高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇表示，大橋工程承包商東丕營造為加速工程進行，考量施工品質與安全，上部結構箱型梁提報替代方案，將場鑄懸臂節塊施工改採預鑄節塊懸臂吊裝工法施工，於高雄興達港設置規模達6.6公頃的預鑄場，為國內最大預鑄節塊生產基地。並設置3條預鑄節塊梁床生產線（主橋兩條，邊橋一條）及儲存區。

工程預鑄節塊是以長線接合鑄造法產製，節塊尺寸為漸變，每節塊寬度15至18.8公尺、高度3至7公尺，節塊重量最重達268噸，預定今年12月底全部生產完成。

預鑄節塊完成後將「海運」運送，承包商已委請貨輪運輸至金門大橋工區各柱墩進行吊裝作業，載運時間約需一天，每趟預計載運節塊6至8塊，共約需47趟運送作業，運送過程受海象及天候影響甚鉅，每一梯次運輸作業均須事先掌控航線天氣、風向及浪高等海象。

第五工務所副主任潘小珍也說明，金門大橋工程整體進度已達74％，原本的工法，在橋面施做，需要半年時間，但預鑄節塊工法只要45天，節塊組裝就跟樂高積木一樣。