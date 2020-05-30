觀光復甦第一砲！金門陣頭大會師 HIGH翻後浦小鎮

疫情持續趨緩，國內旅遊也慢慢復甦，為刺激金門本地的「悶經濟」，金城鎮公所選在今天，農曆閏4月12日前夕舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，盼藉此行銷金門觀光品牌，打響疫情趨緩後的第一砲。

金城鎮公所今晚6時許舉行盛大踩街遊行活動，由金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智及金城鎮代會主席陳天成，以及浯島城隍廟主委楊耀芸等人，共同主持踩街活動開幕儀式。現場還有金寧中小學大鼓隊定點演出，吸引不少鄉親、遊客駐足欣賞。

此次計有28個陣頭隊伍參與，包括「雄鎮堂七爺八爺」、「鑼鼓陣」、「蜈蚣座」、「東門公背婆」、「蓮花大鼓陣」、「十二婆姐」、「布馬陣」，另外，金大的僑生也組隊參與遊行，600多人龐大隊伍從總兵署出發，沿著後浦四境宮廟踩街繞境，沿途鑼鼓喧天，讓夜晚的後浦小鎮熱鬧滾滾。

值得一提的是，傍晚金門出現彩虹，不少民眾都忙著搶拍，不少網友的臉書都有分享彩虹美景。

李誠智表示，受到疫情影響，大家真的都悶壞了，今年的農曆4月12迎城隍，只保留傳統的旗、鼓、輦，少了陣頭演出，所幸現在疫情趨緩，為讓本土陣頭有展現平時練習成果的機會，因此趁著農曆閏4月12前夕，邀請在地陣頭進行踩街表演，把今年4月12看不到的，一次通通呈現在鄉親面前，讓在地鄉親或是遊客們感受傳統陣頭的無窮的魅力。