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觀光復甦第一砲！金門陣頭大會師 HIGH翻後浦小鎮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮公所今天傍晚舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，小朋友的「蜈蚣座」，相當可愛吸睛。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天傍晚舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，小朋友的「蜈蚣座」，相當可愛吸睛。記者蔡家蓁／攝影

疫情持續趨緩，國內旅遊也慢慢復甦，為刺激金門本地的「悶經濟」，金城鎮公所選在今天，農曆閏4月12日前夕舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，盼藉此行銷金門觀光品牌，打響疫情趨緩後的第一砲。

金城鎮公所今晚6時許舉行盛大踩街遊行活動，由金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智及金城鎮代會主席陳天成，以及浯島城隍廟主委楊耀芸等人，共同主持踩街活動開幕儀式。現場還有金寧中小學大鼓隊定點演出，吸引不少鄉親、遊客駐足欣賞。

此次計有28個陣頭隊伍參與，包括「雄鎮堂七爺八爺」、「鑼鼓陣」、「蜈蚣座」、「東門公背婆」、「蓮花大鼓陣」、「十二婆姐」、「布馬陣」，另外，金大的僑生也組隊參與遊行，600多人龐大隊伍從總兵署出發，沿著後浦四境宮廟踩街繞境，沿途鑼鼓喧天，讓夜晚的後浦小鎮熱鬧滾滾。

值得一提的是，傍晚金門出現彩虹，不少民眾都忙著搶拍，不少網友的臉書都有分享彩虹美景。

李誠智表示，受到疫情影響，大家真的都悶壞了，今年的農曆4月12迎城隍，只保留傳統的旗、鼓、輦，少了陣頭演出，所幸現在疫情趨緩，為讓本土陣頭有展現平時練習成果的機會，因此趁著農曆閏4月12前夕，邀請在地陣頭進行踩街表演，把今年4月12看不到的，一次通通呈現在鄉親面前，讓在地鄉親或是遊客們感受傳統陣頭的無窮的魅力。

楊鎮浯則表示，縣府從7月開始，每月將推出觀光活動，同時還推出多個特別設計的遊程，如：親子遊、大膽遊等體驗活動，目的都是希望在下半年加快腳步，把地區的景氣、觀光人潮找回來。

今晚計有28個陣頭隊伍參與，連金大的僑生也組隊參與遊行，他們都覺得很有趣。記者蔡家蓁／攝影
今晚計有28個陣頭隊伍參與，連金大的僑生也組隊參與遊行，他們都覺得很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，圖為布馬陣在代天府前的演出。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，圖為布馬陣在代天府前的演出。記者蔡家蓁／攝影
2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動今登場，由金門縣長楊鎮浯（右五）、金城鎮長李誠智（右六）及金城鎮代會主席陳天成（左六）等人，共同主持開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動今登場，由金門縣長楊鎮浯（右五）、金城鎮長李誠智（右六）及金城鎮代會主席陳天成（左六）等人，共同主持開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影

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