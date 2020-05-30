第二屆太極文化交流週 選手雲端競技
高市海峽兩岸太極拳交流協會承辦「第二屆太極文化交流週暨太極拳網路交流大賽」將從6月1日至7月15日線上登場，今天在高雄漢來大飯店舉行啟動儀式，並邀請鄭子37式太極拳表演暖場揭幕，安排太極器械表演楊門32刀、陳式太极刀串場。本次活動吸引全台近30個太極拳、武術協會超過100名代表與會，由於受到疫情影響原本規劃邀請大陸河北選手前來比武競賽，主辦單位特地規劃包括「線上擂臺賽」、「雲端話太極」、「太極英雄榜」、「線下演武匯」等系列活動，讓來自各路的武術好手齊聚雲端競技，維持以武會友的交流。
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