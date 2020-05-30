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5月豪雨屏東農損逾5千萬 14鄉鎮市天然災害現金救助

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供

0521帶來的豪大雨，造成屏東縣農作物災損，部分作物倒伏、葉面枯黃、果實腐爛及植株受損，屏東縣政府農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元，農委會公告14個鄉鎮市農業天然災害現金救助，從5月31日起到6月9日止，鄉鎮公所假日照常受理農業天然災害救助申請。

屏東縣政府農業處指出，14個鄉鎮市天然災害救助地區與項目如下，屏東巿：南瓜、結球白菜、羅勒；九如鄉：西瓜、胡瓜、苦瓜、茄子、食用玉米；竹田鄉：胡瓜、苦瓜；佳冬鄉：水稻；東港鎮：水稻；枋寮鄉：食用玉米、香瓜、水稻。林邊鄉：水稻；長治鄉：甘藍、苦瓜。

南州鄉：甘藍、百香果、南瓜、皇帝豆、苦瓜、水稻；崁頂鄉：長豇（菜）豆、青割玉米、南瓜、苦瓜、茄子、甜椒（彩色甜椒除外）、辣椒、水稻；新埤鄉：苦瓜；新園鄉：不結球白菜、西瓜、其他短期葉菜、長豇（菜）豆、青割玉米、絲瓜、苦瓜；萬丹鄉：長豇（菜）豆、胡瓜、苦瓜、結球白菜、絲瓜；萬巒鄉：紅毛丹、長豇（菜）豆、胡瓜、苦瓜、辣椒。

農業處指出，農業處請公所受理農作物損失現金救助申請案，並依農產業天然災害救助辦法規定儘速彙報農委會辦理救助金，協助受損農產業，減輕農民經濟負擔。另就部分果樹或作物若有遲發性受損現象，請公所持續觀察追蹤，倘有發現依規定通報縣府轉農委會辦理。

5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供
5月豪大雨，造成屏東縣農作物災損，農業處統計，被害面積達1100公頃，農損逾5千萬元。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 農委會
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