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屏東農產好物周 「郵」屏東出發
屏東縣政府與中華郵政在去年合力推出郵政商城屏東專館上線，獲廣大回響，今年再度合作，今在屏東民生路郵局舉辦屏東好物行銷，從6月1至19日在全國郵局虛實通路整合推出「屏東農產好物周」，推廣屏東在地好物。
今天由中華郵政公司董事長吳宏謀、屏東縣副縣長吳麗雪、中華郵政工會理事長吳文豐與芒果農民代表戴正一拉開滿載屏東農產好物的巨大便利箱，宣佈「屏東農產好物周」啟動，歡迎民眾共襄盛舉，支持屏東產業振興。
屏東縣副縣長吳麗雪說，中華郵政再度攜手合作，借重中華郵政遍布全台線上與線下的堅強虛實通路，推出為期3周的「屏東農產好物周」，精選商城21個屏東縣農產商品，期待疫情趨緩後開始啟動加碼振興產業，鎖定廣大網路消費群，尤其現在是屏東芒果當令得時香甜多汁的產季，鼓勵全台民眾多多選購屏東好物農產品，自用送禮兩相宜。
芒果農民代表戴正一分享種芒果心得，從初上台的靦腆，講到芒果生長栽培即散發自信且侃侃而談，屏南地區芒果因氣候環境具有特殊香氣，美味香甜，農民用心栽培且安全用藥，消費者安心購買。
「屏東農產好物周」由縣府精選推薦21項屏東好物，包括當季上市愛文芒果、紅豆及紅豆麵、黑豆、洋蔥醬油、香檬茶包、旗魚鬆、鳳梨醋等，活動期間在郵政商城、全國1298個郵局、46個O2O郵購站等郵政虛實通路同步展售。歡迎民眾選購，網址：https://reurl.cc/E7WDxv或上網搜尋郵政商城。
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