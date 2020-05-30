六堆文化研究學會出六堆詞典 展現南四縣腔語音特殊性

歷時10年，六堆文化研究學會編輯《六堆詞典》今年出版，提供民眾學習六堆腔客家話，認識六堆語言，成為客語教學工具書。

六堆文化研究學會花10年編撰《六堆詞典》今年2月出版，一套上下兩冊，共1400頁，依英文拼音方式排序，總編輯曾彩金說，以前參加評審、開會時，深感六堆四縣腔未受重視，也促時他想編六堆詞典。

曾彩金說，學會當時向客委會爭取經費，六堆客庄詞彙編撰，花4年完成多本成果報告書，但內容實在太多，學會又著手編詞典花7年編輯，透過募款完成第一套六堆腔詞典。

曾彩金說，當初發起六堆腔救援行動，說六堆的腔，自己的六堆人來救，自己的語言自己救，一方面募捐，一方面將資料重新再編，募捐到最後，來自全省各地都有。

曾彩金說，六堆詞典以通行六堆客庄的常用詞彙為收錄重點，包括日常用語、片語、俗諺語，涵蓋六堆歷史、社會、民俗與生活方式，供一般社會大眾學習六堆腔客家話。