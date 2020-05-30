馬祖軍事博物館分享民防隊故事 交流戰地記憶

連江縣文化處戰地文化博物館勝利堡舉辦「戰地總動員下的民防隊記憶」分享講座，召集馬祖居民共同交流民防、自衛隊員的故事，傳承馬祖戰地歷史，並作跨世代交流。

馬祖的民防、自衛隊是戰地政務時期下的訓練制度，在全島總動員的情況下，居民有許多軍事訓練的經驗，主講者姚醒吾曾任馬祖自衛總隊的專職組長，負責民防隊演習訓練，對過去戰地自衛隊與縣政體制運作熟悉，藉由他所分享的民防隊歷史架構，讓不曾經歷過戰地政務的年輕世代、台灣遊客，更深知戰地歷史。

民國45年馬祖實施「實驗戰地政務」，成立「連江縣民防總隊」，62年更名「連江縣民眾自衛總隊」，至81年馬祖解嚴後解散。姚醒吾指出，長期戒嚴與軍事管制影響過去居民的生活，包含指揮集訓、站崗、演習、心戰喊話、執行後勤任務，都影響漁業生計與居民生活，每個民眾不斷複習作戰方法，達成戰鬥村的任務。

姚醒吾帶領馬祖各世代認識民防隊歷史，不僅帶領參與者敲擊不同時期的演習警報，也透過民防隊老照片分享，引發各世代交流民防隊員的記憶。

連江縣民政處長王建華也分享自己5年級生的訓練經驗，並在會中討論民防隊補償金議題、馬祖戰地歷史的傳承與跨世代交流方式，進行戰地歷史的多元探討與互動。