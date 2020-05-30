金門新女性權益協會成立 陸配盼價值被看見

金門縣新女性權益協會今天成立，成員絕大多數是陸配。她們表示，已習慣這裡寧靜的生活，期盼能為金門付出，讓金門因為有她們而不一樣，也希望大家看到她們的價值。

獲選為協會理事長的戴紅說，15年前來金門時，鄰居認為她是來「挖礦」，並論斷不出2年她就會跑掉。擅長室內設計的她無法在金門施展長才，覺得自己像個廢人；後來結交朋友，感受到濃濃的人情味。她說，現在愛金門比愛家鄉重慶更多。

在金門經營餐館2年後，戴紅將自家改建成民宿，從一磚一瓦到每個房間的佈置，將她過去的專長發揮得淋漓盡致，證明了自己。

當選理事的林玉嬌，2012年和台灣籍夫婿在福州登記結婚後，隔年自己一人來到金門。她說，當時心想台灣比大陸進步，什麼都不缺，只拎了2條裙子就來了，到了金門，看到荒涼景象感到委屈。7年來她努力融入金門，現在的她已愛上了這裡的寧靜，並期盼能幫助金門更有活力。

69歲來自重慶的陳澤紅歷經文化大革命，也曾擔任紅衛兵。她說，13年前二嫁到金門，才知夫家要的是保母，而不是妻子，她無微不至照顧先生，先生過世時，對她說「謝謝妳」，讓她倍覺安慰。現在的她，樂於接受新知，很享受在金門的生活。

金門縣長楊鎮浯夫人張婭玲也是重慶姑娘，今天出席協會成立大會，看到熟悉的姊妹在場，覺得很感動。她表示，很欣慰看到陸配日益活躍，顯示已與鄉親打成一片。

縣府社會處指出，到4月止，金門新住民共2781人，其中陸配占2442人。戴紅表示，她和許多大陸姊妹來到金門多年，期間遭遇不少挫折和不公平；成立協會的目的就是希能證明陸配在這塊土地的付出以及價值。

戴紅說，協會的幕後推手是台灣婦女團體全國聯合會秘書長高丹華。高丹華表示，20年來她推動雲林虎尾眷村以及烏坵燈塔等文化資產，讓世人看見，而金門的新女性也是一項文化資產；她期待婦全會能協助金門新女性，讓大家看到她們的價值。

高丹華指出，所謂的「金門新女性」除了指嫁到金門的陸籍和外籍配偶，也包括所有想要拋去舊有包袱，為這塊土地努力的女性。