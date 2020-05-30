短肢領航鯨澎湖擱淺 海巡聯手保育人員助返大海
一頭列二級稀有保育類野生動物「短肢領航鯨」，今天意外擱淺在尖山沙灘，岸巡與保育等單位人員聯手在雨中挖溝渠引水，讓鯨豚順利重返大海。
金馬澎分署第七岸巡隊今天接獲通報指出，在尖山發電廠後方沙灘有一頭活體的鯨豚擱淺，由於體型巨大，除動員10餘名官兵協助，並通報縣府保育與中華鯨豚協會等單位協助處理，費了九牛二虎之力，最後以挖溝渠引海水造道方式，讓牠順利重返大海。
岸巡隊表示，該鯨豚還曾3次折返，似乎在向救援表達道謝，救援人員也為鯨豚重返大海振臂歡呼。
中華鯨豚協會研究員巫佳容表示，這隻意外擱淺的鯨豚，體長達310公分，是列為二級保育類的短肢領航鯨，為台灣珍貴保育的野生動物。
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