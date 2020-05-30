馬祖閩東語傳承不到3成 地方盼催生教材活用母語

馬祖閩東語具有傳承危機，據調查在馬祖地區傳承僅3成，台中教育大學今天在馬祖辦理「馬祖（閩東）語言危機座談會」探討語言現況，地方人士期待未來催生語言教材利於傳承。

為了解國家語言現況，文化部委託國立台中教育大學進行相關研究調查。根據調查，閩東語有傳承上的危機，在馬祖地區使用閩東語約1萬3000人，傳承僅3成，在工作場所、學校、家裡的主要使用語言為國語，並有超過6成的受訪者認為自己不會寫母語。

目前閩東語已是國家語言之一，地方陸續有閩東語相關活動，如戲劇演出、歌謠創作、文創商品甚至社群媒體貼圖，但相較其他地方語言，運用領域與出版品、教材的編撰所占比例仍低。

台中教育大學在馬祖辦理「馬祖（閩東）語言危機座談會」廣納建議，今年起推動母語課程的馬祖青年發展協會成員黃開洋、林晏如也出席分享，並憂心馬祖閩東語因音標混亂的應用，與語言環境消失的困境。

前馬祖民俗文物館館長潘建國也指出，馬祖50歲以下應用母語的能力不足，生活語言跟教育系統難以銜接，青年雖有危機感，但要有好的教材與工具，正確的發音與字典，未來推動要以多元形式，表現馬祖話不同面向。

曾任連江縣鄉土語言教學推動計畫編輯委員的老師劉玉金指出，民國90年第一套福州語教材，參考正統福州音，在教學現場產生很多問題。其他教育工作者吳建忠、劉碧雲也表示，母語教育從幼兒扎根的重要性，並強調強勢語言較普遍，家長若不重視母語，將有推動的困難。