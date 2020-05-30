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他用手指完成陳時中畫作 向抗疫英雄致敬
手指畫家匡乙在台南市學甲區打造「老塘湖藝術村」祕境，今年3月有感於中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，「做到流汗，嫌到流涎」，用手指作畫創作一幅「抗疫英雄」陳時中畫作，明天將利用陳時中來台南時呈送給他，向陳時中及防疫團隊致敬也加油打氣
匡乙表示，新冠肺炎疫情持續擴大，台灣的防疫工作嚴正以待，衛福部長陳時中更是每天都站在第一線，召開記者會向國人同胞說明最新疫情資訊，勞心勞力為台灣守住疫情，因此讓他有了為衛福部長陳時中做一幅畫的衝動，為衛福部長陳時中加油打氣。
匡乙以手指作畫出名，希望以陳時中畫作向台灣防疫團隊致敬，他說，台灣防疫能力全球有目共睹，不少外媒爭相報導我國疫情指揮中心的專業，也讓全世界知道有台灣這麼一個國家。趁明天上午陳時中走訪頑皮世界野生動物園，將把畫作送去給陳時中。
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