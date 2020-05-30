打響金門防疫旅遊第一砲 迎城隍傳統藝陣登場

因疫情延後的金門迎城隍踩街遊行和陣頭表演今晚登場，28個陣頭隊伍浩浩蕩蕩從總兵署出發，沿著後浦四境宮廟踩街繞境，夜晚的後浦小鎮格外絢爛，也打響金門防疫旅遊第一砲。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布自在6月7日進行國內防疫大鬆綁。金城鎮公所表示，鎮公所在農曆閏4月12日（國曆6月3日）前夕的今天舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，藉此行銷金門觀光品牌，並預告產業復甦。

踩街遊行晚間6時由縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成及浯島城隍廟主委楊耀芸等人，共同宣布開幕。28個陣頭隊伍所到之處鑼鼓喧天，吸引許多民眾駐足欣賞，也彌補農曆4月12（國曆5月4日）看不到傳統陣頭的遺憾。

李誠智表示，受到疫情影響，大家真的都悶壞了，5月4日的迎城隍活動只保留傳統的旗、鼓、輦，少了陣頭演出，整個活動失色不少。所幸疫情緩解，為了讓本土陣頭有展現平時練習成果的機會，也讓民眾透透氣，走到戶外去，因此趁著農曆閏4月12前夕，邀請在地陣頭進行踩街表演，把5月4日看不到的，一次通通呈現在民眾面前，讓鄉親和遊客感受傳統陣頭的魅力。

李誠智說，這次活動受到熱烈迴響，鎮公所粉絲專頁「金城今晨」貼出活動訊息後，觸及人數高達6萬多人，有旅台鄉親留言說「雖然上星期日才剛回台灣，好吧，這週五再回金門一次。」顯示大家對活動的高度期待。

參與踩街活動的隊伍涵蓋東西南北門境，有七爺八爺、鑼鼓陣、蜈蚣座、公揹婆、跑旱船、北管、腰鼓隊、舞獅、昊天官將首、神輦和武等各式陣頭，各隊伍並在浯島城隍廟及四境主要廟宇進行定點表演。此外，總兵署現場也有魁儡戲劇團、金寧中小學大鼓隊的定點演出。

夜間陣頭大匯演，少了白天的炎熱高溫，更適合闔家大小和遊客「逗熱烈」。李城智期待藉由這系列的民俗表演形式，讓「夜遊後浦城」充滿魅力與賣點。