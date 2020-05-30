快訊

失落的28噸納粹黃金找到了？ 黨衛軍日記解密埋在波蘭宮殿

打響金門防疫旅遊第一砲 迎城隍傳統藝陣登場

中央社 / 金門縣30日電

疫情延後的金門迎城隍踩街遊行和陣頭表演今晚登場，28個陣頭隊伍浩浩蕩蕩從總兵署出發，沿著後浦四境宮廟踩街繞境，夜晚的後浦小鎮格外絢爛，也打響金門防疫旅遊第一砲。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布自在6月7日進行國內防疫大鬆綁。金城鎮公所表示，鎮公所在農曆閏4月12日（國曆6月3日）前夕的今天舉辦「2020金門迎城隍—踩街遊行及民俗表演活動」，藉此行銷金門觀光品牌，並預告產業復甦。

踩街遊行晚間6時由縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成及浯島城隍廟主委楊耀芸等人，共同宣布開幕。28個陣頭隊伍所到之處鑼鼓喧天，吸引許多民眾駐足欣賞，也彌補農曆4月12（國曆5月4日）看不到傳統陣頭的遺憾。

李誠智表示，受到疫情影響，大家真的都悶壞了，5月4日的迎城隍活動只保留傳統的旗、鼓、輦，少了陣頭演出，整個活動失色不少。所幸疫情緩解，為了讓本土陣頭有展現平時練習成果的機會，也讓民眾透透氣，走到戶外去，因此趁著農曆閏4月12前夕，邀請在地陣頭進行踩街表演，把5月4日看不到的，一次通通呈現在民眾面前，讓鄉親和遊客感受傳統陣頭的魅力。

李誠智說，這次活動受到熱烈迴響，鎮公所粉絲專頁「金城今晨」貼出活動訊息後，觸及人數高達6萬多人，有旅台鄉親留言說「雖然上星期日才剛回台灣，好吧，這週五再回金門一次。」顯示大家對活動的高度期待。

參與踩街活動的隊伍涵蓋東西南北門境，有七爺八爺、鑼鼓陣、蜈蚣座、公揹婆、跑旱船、北管、腰鼓隊、舞獅、昊天官將首、神輦和武等各式陣頭，各隊伍並在浯島城隍廟及四境主要廟宇進行定點表演。此外，總兵署現場也有魁儡戲劇團、金寧中小學大鼓隊的定點演出。

夜間陣頭大匯演，少了白天的炎熱高溫，更適合闔家大小和遊客「逗熱烈」。李城智期待藉由這系列的民俗表演形式，讓「夜遊後浦城」充滿魅力與賣點。

疫情 金門 城隍廟
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

陳時中下周抵嘉過夜觀光代言 翁章梁推樂活防疫飲食

金門之光！家扶兒童李佳穎不畏逆境考上台大社工系

金門航空籌組中 50億金主曝光 10月前辦發布會

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

相關新聞

特殊的禮物！ 警員自送「警察之光」匾額慶退休

高雄市旗山分局警員陳志松下月退休，自己花錢打造「警察之光」與「正氣警察」兩面匾額，近日張掛在住家大門與客廳入口，照片在網...

他用手指完成陳時中畫作 向抗疫英雄致敬

手指畫家匡乙在台南市學甲區打造「老塘湖藝術村」祕境，今年3月有感於中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，「做到流汗，嫌到流涎」...

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

行政院長蘇貞昌今到家鄉屏東縣視察相關建設，蘇中午視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，蘇全程面色凝重，高雄榮總院長林曜祥簡...

韓國瑜彎腰為隨扈洗鞋 隨行人員讚韓是暖男

高雄市長韓國瑜今天上午到梓官區看葉菜類農損災情，一行人穿雨鞋踩在泥濘菜圃，雨鞋沾滿厚泥巴，離去前到附近的水龍頭沖洗雨鞋，...

蘇揆視察東港碼頭工程 致詞時蔡英文總統不離口

行政院長蘇貞昌去年2月視察屏東東港鹽埔漁港東港泊區時，漁民反映泊區深度僅4.5公尺，大型漁船只好到高雄卸貨，蘇當場允諾擴...

線上虛擬演唱會 黃明志與韓國瑜有段彩蛋

後疫情時代拚觀光，高雄市觀光局6月初將辦一場「線上虛擬演唱會」，主要卡司就是馬來西亞高手黃明志，黃人在馬國，將與高雄韓國...

陳時中明走訪頑皮世界 療癒天王明星動物超「萌」互動

守疫情也要拚觀光，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近全台走透透，明天上午8點50分第一站將前往台南頑皮世界野生動物園視...

防範蝦隻「虹彩病」疫情入侵 高市動保處籲養殖戶小心

大陸11個沿海省市最近養殖的白蝦及泰國蝦發生「虹彩病」，累計死亡率已達80%。高雄市動保處未雨綢繆，日前針對轄內養蝦池抽...

大樹農民熱情喊加油 韓國瑜開心荔枝鳳梨全豐收

正值高雄大樹鳳梨、荔枝產季，「大樹活荔旺」活動今天上午在大樹舊鐵橋濕地公園登場，市府農業局在活動中表揚今年度鳳梨與荔枝評...

影／韓國瑜視察梓官農損 將啟動災後補助

近日高雄受到豪雨襲擊，梓官區蔬菜專區農損嚴重，許多還來不急長大的菜苗都泡在水裡，太陽一出來就報銷，今天早上高雄市長韓國瑜...

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

連續兩波強降雨，造成高雄市農業損失達500多萬，後續延遲性災損還在增加中。罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜今天未出席高市選委...

推動族語傳承 退休教師杜富菊編寫「大武魯凱語快樂學」

屏東縣退休老師杜富菊來自霧台鄉大武部落，她深感語言流失，部落耆老逐漸凋零，雖然身體健康微恙，他在丈夫瑪家鄉長梁明輝鼓勵下...

熱門新聞

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。