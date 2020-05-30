馬公加油站漏油 澎縣府：監督中油處置狀況

中油馬公加油站27日發生油槽漏油2.2萬公升，澎湖縣長賴峰偉今天表示，要求中油負起責任，縣府專案小組將密切監督中油處置狀況，保障民眾生命財產安全，降低對生態環境的衝擊。

賴峰偉今天邀集副縣長胡流宗、祕書長洪慶鷲與環保、消防、建設、警察等局處及中油嘉義營業處副處長李忠穎召開「中油馬公站區儲油外漏研商會議」，討論後續處理機制。

賴峰偉表示，107年7月中油湖西油庫爆發漏油，因隱匿漏油，造成污染範圍擴散，只有公開透明才是解決危機最佳方法，要求中油務必向加油站鄰近住戶說明，提醒注意安全事項，避免災害發生，同時縣府應變小組將密切監督中油處置狀況，找出漏油原因，防範污染擴大，迅速完成善後工作。

李忠穎表示，馬公加油站27日在進行3號油槽95無鉛汽油自主檢測時，發生油槽洩漏22公秉（2.2萬公升）95無鉛汽油，流失3號油槽油料約7成，中油立即通報環保局，並挖掘浮油回收坑、浮油回收井群、僱用船隻及人員加強海面清除油膜，截至29日回收廢油630公升。

李忠穎指出，針對加油站區、周圍道路、漁港岸邊設置17個環境監測據點，實施可燃性氣體監測，每小時1次，除少數據點外，其餘濃度未超標，中油也有設置安全性通風、灑水等預防機制，目前研判是安全。

李忠穎表示，中油目前預計2週內進行浮油回收、攔截工作，待油氣揮發殆盡，再請專業人員檢測油槽，中油會秉持「安全第一、迅速善後」態度，降低對縣府及住戶困擾。