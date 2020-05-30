退休教師曾彩金耗費10年 六堆詞典出版

屏東六堆客家退休教師曾彩金募集經費，耗費10年，出版「六堆詞典」，這套詞典可供大眾學習南部客庄六堆腔客家話，認識六堆語言與文化，也能做為本土語言教材參考。

「六堆詞典」由六堆文化研究學會編緝，總幹事曾彩金從高中老師退休後，就投入六堆客家文化的保存工作，10年前開始編纂「六堆詞典」，他表示，每每參加中央的客語相關活動擔任評審開會時，發現相對於北部新竹及苗栗的客家話，南部六堆「4縣腔」較不受重視，讓他興起編輯「六堆詞典」的想法。

六堆文化研究學會先向客委會爭取經費，花費4年編纂「六堆客庄」詞彙，完成多冊成果報告書，因為內容太多，民眾不易翻查，所以再著手編纂詞典，透過募款等方式花費新台幣700萬元，完成第1套六堆腔詞典。

六堆是高屏12個客家庄的統稱，曾彩金說，高屏12個客家庄、3種語音系統，這是北部沒有的，屏東內埔鄉、萬巒鄉、竹田鄉跟麟洛鄉是一個系統；屏東高樹鄉、長治鄉、佳冬鄉、新埤鄉又是一個系統；高雄美濃區、杉林區和六龜區是另一個系統，可見六堆語音系統非常豐富，這是南部「4縣腔」極為特殊之處。

曾彩金說，詞典所收錄的以通行六堆客庄常用詞彙為收錄重點，涵蓋日常用語、片語、俗諺語等，六堆歷史、社會民俗文物及生活方式，也融入其中，除了可供社會大眾學習六堆腔客家話，認識六堆語言與文化，也能做為本土語言老師教學參考工具書。

「六堆詞典」今年出版，這是國內第1部六堆腔詞典，全套分上下2冊、1400頁，收錄2萬多個詞彙，共發行1200套，每套收藏價新台幣2000元，隨書附贈語音光碟供學習使用，目前只剩約200套，曾彩金表示，希望藉由詞典，將六堆客家語言文化長久傳承。