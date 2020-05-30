攜手中華郵政行銷 屏東農產好物週6月1日開跑

因應疫情趨緩鼓勵民眾消費，屏東縣政府與中華郵政公司合作，自6月1日至19日在全國郵局虛實通路整合推出「屏東農產好物週」活動，推廣屏東在地好物。

這項「攜手產業振興，『郵』我屏東出發！屏東好物行銷活動」記者會上午在屏東民生路郵局舉行。屏東縣副縣長吳麗雪、中華郵政公司董事長吳宏謀、中華郵政工會理事長吳文豐，以及芒果農民戴正一共同拉開滿載屏東農產好物的巨大便利箱，宣布活動啟動，歡迎民眾共襄盛舉，支持屏東產業振興。

吳麗雪表示，這次與中華郵政合作，借重中華郵政遍布全台的線上與線下的堅強虛實通路，推出為期3週的「屏東農產好物週」活動，精選屏東縣農產商品，期待疫情趨緩後啟動加碼振興產業，鎖定廣大網路消費群，尤其現在為屏東芒果當令得時香甜多汁產季，鼓勵全台民眾多多選購屏東好物農產品，自用送禮兩相宜。

吳宏謀、吳麗雪會後逛起現場屏東農產好物週展區，展區展示實體商品外，還有今天正式發行的屏東旅行郵摺，這也是屏東縣政府與中華郵政共同合作開發的經典作品，摺頁呈現屏東觀光景點，屏東有吃又有玩。

縣府新聞稿表示，這次合作推出虛實整合行銷活動，精選推薦21項屏東好物，包括當季上市的愛文芒果、紅豆及紅豆麵、黑豆、洋蔥醬油、香檬茶包、旗魚鬆、鳳梨醋等。商品活動期間在郵政商城、全國1298個郵局、46個O2O郵購站等郵政虛實通路同步展售。

活動期間消費滿新台幣500元就送50元郵政商城紅利購物金或等值贈品，線上訂購屏東農產好物週商品一律全台免運；另在全國46家O2O郵購站購買愛文芒果，每箱2.5公斤裝原價549元，限量現買現折80元只要469元。其他精選商品推出限額震撼優惠第2件「+0」元，等同對折銷售。歡迎民眾上網選購，訂購網址（https://reurl.cc/E7WDxv）或上網搜尋郵政商城。