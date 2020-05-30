影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

行政院長蘇貞昌今到家鄉屏東縣視察相關建設，蘇中午視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，蘇全程面色凝重，高雄榮總院長林曜祥簡報後，蘇問林，醫院建好後，有多少停車位？林回大概500多個，蘇說「怎麼會大概！院長連有幾個車位都搞不清楚？」現場氣氛尷尬。縣長潘孟安之後也緩頰說明大武院區與縣府的規畫。

高雄榮總院長林曜祥簡報大武院區的工程進度，簡報後，蘇面色凝重，蘇問「地下只有兩層停車位，地下有幾個停車位？你不用看那邊（指簡報）」，林答「大概五百多個」，蘇說「怎麼會大概，這個都計畫好的，幾個？」林答「報告院長不清楚」。

蘇貞昌說，「我任命你作院長時，除了耳鼻喉科專門，你還說行政能力強哦，現在我一考你連幾個停車位都搞不清楚！」蘇再問「醫院未來有多少員工、未來有幾床？」林答「 1408名員工，1276床」，蘇說，「這麼多員工、病人，陪病的探病，678個停車位，怎麼算充足？」

林說，未來還有第二期工程，因為逐步...。蘇打斷林說話，蘇說「等你未來！剛才簡報說，一啟用馬上就能使用」。林曜祥此時站起來說明，屏東分院有兩個院區，大武院區實際急性一般病床開設600多床。龍泉院區以長照為主，大武院區沒有那麼多床，是兩個院區合併起來有1276床。

蘇說，他媽媽最後時候，都是他載媽媽到台大醫院，停車一位難求。他已經三次來看屏東的醫院，恆春的醫院，6月8日要發包。之後也看屏東的醫院長照大樓，當初設計地下只有1樓停車位，連員工都不夠用，不要再說住院、探病。

蘇繼續問林，「屏東大武分院總樓板面積，剛才簡報沒說幾層，總共有幾層？」林答「地上9層」。蘇說，「我故意考你，怕你連地上9層都不知道，院長告訴你，同樣是院長，我是很嚴格的，我出手很重、又很快」。

蘇貞昌說，他曾在院會提到「人出生在什麼家庭，富有、貧窮是命，人生在一個國家什麼地方不應該不平等，我要用中央資源幫助屏東，把屏東醫療資源撐起來」。

蘇貞昌說，未來榮總屏東分院是升級、完善醫院，動線、配置與設施都要第一流，現在規畫停車空間不足，希望能增加停車場，讓大樓後年底完成時，停車位充足。