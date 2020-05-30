韓國瑜彎腰為隨扈洗鞋 隨行人員讚韓是暖男

高雄市長韓國瑜今天上午到梓官區看葉菜類農損災情，一行人穿雨鞋踩在泥濘菜圃，雨鞋沾滿厚泥巴，離去前到附近的水龍頭沖洗雨鞋，韓自己洗鞋，也彎腰為同行的洪姓隨扈服務，貼心舉動讓隨扈有些不好意思。韓核心幕僚說，韓行事作風很親民、沒有架子，和隨扈同桌吃飯時，也會溫暖地幫人夾菜。

媒體意外捕捉到韓為隨扈洗鞋畫面，韓身旁隨行人員說，市長平時就是個暖男，言談幽默、反應快，也喜歡開玩笑，和他相處沒有壓力、很自在，也相當會照顧人。跑行程較忙碌時，韓市長會關心大家有沒有抽空吃飯、有沒有吃飽等，相當溫暖。